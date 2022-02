Para agrupar todo este trabajo los tres grandes hospitales que cuentan con servicio de Oncología Médica en la Región (Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer y Rosell) han constituido una red de ensayos clínicos sobre cáncer que acaba de arrancar y en la que estarán registrados todos los ensayos que hay en marcha para que cualquier especialista pueda derivar a sus pacientes e incluirlos en aquel que se ajuste a su caso.

El jefe del Servicio de Oncología de la Arrixaca, José Luis Alonso, explica a LAOPINIÓN con motivo de la conmemoración hoy viernes, 4 de febrero, del Día Mundial Contra el Cáncer, que «el proyecto ya ha arrancado, la red está montada y en este momento se está procediendo a cargar todos los ensayos clínicos que hay en marcha», proyectos que superan el medio centenar.

Para el doctor Alonso esto supone un paso muy importante, ya que «trabajar en red hace que se le de publicidad a los ensayos clínicos que hay en marcha para que los profesionales puedan incluir a sus pacientes en aquellos que sean más novedosos».

Poner en común todos los trabajos que se vienen haciendo en este campo en la Región de Murcia «permitirá hacer una derivación más fluida y se facilitará el acceso a los pacientes siempre que cumplan los requisitos para ser candidatos», apunta el especialista. La iniciativa que acaba de arrancar está coordinada por el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) y se basa en la cooperación de los tres hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) que disponen de servicio de oncología médica.

Actualmente hay en marcha más de 50 ensayos clínicos oncológicos en la Región de Murcia en cualquiera de los tipos como puede ser el cáncer de mama, ginecológico, de pulmón, cáncer de páncreas o de próstata, entre otros.

«Los proyectos se están cargando y en breve se podrá comenzar a trabajar en red, lo que será todo un avance», afirma el doctor José Luis Alonso.

El recorrido de la Región de Murcia en investigación clínica en oncología empezó hace menos de diez años y «en un tiempo récord» se ha conseguido constituir un servicio de oncología médica que se ha convertido en un referente a nivel nacional.

Además, el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia tiene previsto incrementar más de un 30 por ciento el número de estudios de cáncer de mama en estos meses, por lo que se pasará de los 25 actuales a un total de 30.

Un ejemplo del nivel de la Arrixaca es que este pasado año la Unidad de Oncología Médica del hospital recibió la certificación internacional ‘Quality Oncology Practice Initiative (QOPI). Se trata del octavo centro español en obtener esta acreditación con la que se reconoce la excelencia en la atención a pacientes con cáncer.

Mateos: «La innovación luego no se autoriza»





España se está quedando «atrás» en el acceso a los fármacos innovadores contra el cáncer porque las autoridades sanitarias no ven la «magnitud del beneficio» de unos medicamentos que, aunque se prueban en ensayos clínicos, luego no se autorizan o financian para que lleguen a los pacientes. Así lo subraya la presidenta electa de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), María Victoria Mateos, en una entrevista en la que destaca el aumento en la supervivencia de las hemopatías malignas: leucemias, linfomas y mieloma múltiple. «Es muy frustrante trabajar con fármacos para algunos pacientes en ensayos clínicos, que luego las agencias reguladoras aprueban, pero que al final no puedes dar al paciente» porque no se autorizan o financian en España, afirma.