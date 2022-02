La exalcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, ha conocido la noticia de su readmisión en el PSOE cuando salía de su clase en la UMU. Tras consultar su móvil se ha encontrado decenas de mensajes con el mismo contenido: el comunicado del PSRM que anuncia que la Comisión de Garantías del partido no ha encontrado motivos para su expulsión definitiva.

La Secretaría de Organización del PSOE ha anunciado su readmisión como militante porque la expulsión no tendría “encaje normativo”, ¿cómo valora esta decisión?

Si no hay encaje normativo será por algo. En cualquier caso, desconozco los términos en los que se ha resuelto ese expediente, en este momento no dispongo de él por lo que no puedo pronunciarme con detalle. Yo era secretaria general del partido en aquel momento, no sé cómo se resuelve esa situación. Creo que, aunque sea por respeto a los 9 años de secretaria general y a los 5 años de alcaldesa, debería haberme enterado con una llamada de mi secretario de Organización y no por la prensa. Sé lo que me han dicho los periodistas. No sé, en deferencia al trabajo conjunto de tantísimos años.

Pese a todo, la secretaria de Organización, Nuria García, dice que usted cometió un “error político y ético”

Ellos fueron conocedores siempre de mi situación de salud. Recuerdo que yo fui llamada (para vacunarse) y no me han dejado demostrar eso. Si no me hubieran llamado, yo no me hubiese vacunado a las 14.15 horas de la tarde con un grupo en las mismas circunstancias en las que yo me encontraba. En cualquier caso, no quiero volver a entrar en esas cuestiones porque me hacen daño. En fin, se podría haber resuelto de otra manera, aunque creo que el partido a nivel federal, que quizá estaba más fuera de este contexto, ha resuelto como tenía que resolver. Mis compañeros tendrían que haber tenido un poco más de empatía, como la han tenido con otros alcaldes y alcaldesas en otros lugares, que siguen en sus puestos, al pie del cañón.

Nuria García asegura que su vacunación fue “un desacierto impropio de una socialista”

Si me hubiese escuchado... pero jamás me escuchó nadie en el partido, no me dieron audiencia. Probablemente… pero no, no quiero entrar en cosas menores porque no merece la pena.

A partir de ahora, ¿qué podemos esperar de usted?

Pues nada, voy a esperar a recibir esa notificación de resolución del expediente y comprobar en qué términos se resuelve. Me gustaría recordar que hay más personas, más alcaldes que están en las instituciones todavía en la misma situación que yo. Espero que, además de que me llegue un escrito, tal y como ya están haciendo tantos compañeros míos de dentro y fuera de la Región, los cargos orgánicos del PSRM se pongan en contacto conmigo. Sería lo más correcto en un partido que realmente busca la paz, el consenso y la resolución de conflictos.

Una vez readmitida, ¿cómo se plantea el futuro?, ¿tiene ganas de liderar un proyecto bajo las siglas del PSOE en Molina de Segura?

Lo primero que quiero es leer con detenimiento la resolución del expediente. Por supuesto, yo amo la política y sigue creyendo que es la mejor herramienta para transformar la sociedad. Voy a estar siempre, de una forma o de otra, colaborando en política, pero ahora estoy con mi proyecto profesional, intentando consolidar lo mío, y haciendo también algo que amo, que es la docencia; tenemos entre manos proyectos de investigación muy interesantes. Ahora mismo estoy muy centrada en la universidad, y no sé qué puede pasar en el futuro; no lo he pensado, ni siquiera esperaba esta resolución. Sigo creyendo en la política...

... ¿Pero sigue creyendo en el PSOE en la Región de Murcia?

Yo creo en el PSOE porque es el partido de muchísima gente, de mis abuelos, un partido que está muy por encima siempre de sus dirigentes.