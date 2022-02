Los cambios de gobierno en las pedanías de Murcia, tras la moción de censura de PSOE y Cs que sacó al PP del Ayuntamiento de la capital en marzo de 2021, siguen con su calendario previsto esta semana y entran en la recta final.

Será mañana jueves cuando se celebren los plenos de moción de censura en el Barrio del Progreso, San Pío X y Guadalupe, la primera en manos del PP y las dos últimas de Vox.

El caso de Guadalupe es singular, ya que esta sería la segunda vez que se intenta cambiar al presidente de la junta municipal tras el intento fallido del pasado mes de noviembre, cuando el voto en contra de un vocal de Ciudadanos en el último momento impidió que se produjera el cambio que socialistas y liberales pretendían en el pueblo.

Hasta el momento son ocho las pedanías de Murcia que han cambiado de color en los últimos meses debido al acuerdo entre PSOE y Ciudadanos: Aljucer, Cabezo de Torres, Churra, El Carmen, El Esparragal, La Albatalía, San José de la Vega y Santo Ángel.

A estas se suma una novena, Beniaján, en la que ha ocurrido justamente lo contrario, ya que ha sido un acuerdo PP-Vox el que ha sacado al pedáneo de Cs de la presidencia de la junta municipal.

Los grandes perjudicados de esta alianza son PP y Vox, quienes han visto reducido su peso en las pedanías y barrios de la capital de la Región tras el cambio que se produjo en La Glorieta.

Concretamente, con los plenos que ha convocados para mañana, Vox podría pasar de gobernar en seis pedanías a quedarse sólo con Era Alta, donde tiene mayoría sumando con los populares. La formación que dirige José Ángel Antelo ya ha perdido la presidencia de Aljucer, Santo Ángel y La Albatalía y, si todo sale según lo previsto, mañana dejaría de gobernar también en Guadalupe y San Pío.

Según el calendario previsto, tras esta semana sólo quedarían por celebrar los plenos de moción de censura de Puente Tocinos y La Alberca. En la primera hay un tira y afloja entre PSOE y Cs, ya que ambos quieren quedarse el bastón de mando: los socialistas porque es el pueblo del alcalde Serrano y los de Cs por el peso que tiene en el mapa municipal.

La concejala de Pedanías y Barrios, Ainhoa Sánchez, apunta que también están pendientes los plenos de Los Dolores y Sangonera la Verde, aunque estos no se deben a mociones de censura sino a cambios de organización.

Desde el PP la concejala Rebeca Pérez critica que «las mociones de censura no están argumentadas ni tienen motivación» y considera que «esta es otra forma de estirar la mentira del PSOE después de que la justicia nos haya dado la razón a nosotros en la denuncia de los contratos».

Sin embargo, Ainhoa Sánchez le responde que «es lo mismo que el PP ha hecho en Beniaján, pero para ellos los cambios sólo son legítimos cuando les benefician y suponen un ataque a la democracia cuando el resultado les perjudica».

Vox anuncia que recurrirá la convocatoria de estos plenos

El presidente regional de Vox y portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Murcia, José Ángel Antelo, afirma que tanto PSOE como Cs «incumplen el reglamento» con la convocatoria de estos plenos, por lo que anuncia que su formación ha decidido recurrirlos. «En la convocatoria de cese no puede ir incluido el nuevo nombramiento y debe estar argumentado el motivo, algo que no ocurre en estos casos», explica. Además, indica que en el supuesto de San Pío X no acudirá la pedánea por motivos laborales al ser enfermera, y denuncia que no se haya querido cambiar la fecha. A lo que la concejala de Pedanías le contesta que la fecha no puede modificarse y que «ella tuvo 15 días para convocarlo y no lo hizo».