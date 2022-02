En los últimos años se ha observado una tendencia al alza de la agricultura ecológica y de conservación. Nada sorprendente si atendemos a la necesidad de llevar también la sostenibilidad al sector primario. Este tipo de agricultura ocupa cada vez mayor superficie, pero a los profesionales que la trabajan, sobre todo a pequeños agricultores, les surgen dudas que han de ser resueltas para que la apuesta sea decidida. La innovación y la eficiencia energética son factores fundamentales en un contexto en el que los insumos y los costes de producción no paran de incrementarse. Y es precisamente en esta situación cuando surge un apasionante aunque también laborioso desafío, que no es otro que el de organizar la llegada, distribución y aplicación de los fondos Next Generation UE que están por llegar. Una ayuda económica cuyo principal objetivo es modernizar la agricultura y propiciar su evolución hacia un modelo mucho más ecológico y respetuoso con el medio ambiente.

Para analizar este y otros muchos desafíos que se presentan en el horizonte más próximo del sector agro, La Opinión organizó el pasado lunes en colaboración con BBVA y la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la CARM, una mesa de expertos que estuvo moderada por Adela Martínez Cachá, socia fundadora de BIA3 Consultores, y en la que participaron Juan Pablo López, director de zona de BBVA en Murcia; Pablo Mas, especialista agro de BBVA en Murcia; Remedios García, directora general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario de la Consejería de Agricultura de la Región de Murcia; David Samper, gerente de Biocampo y presidente del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM); y Aaron de Bernardis, director comercial y CEO de Nax Solutions. BBVA movilizará entre 2018 y 2025, y dentro de su ‘Compromiso 2025’, 200.000 mil millones de euros destinados a financiación sostenible Con cada desafío que surge en torno al sector primario, también se generan muchas oportunidades. El cambio climático o la transformación digital son algunos de ellos, y conscientes de las dificultades que amoldarse a ellos puede suponer para un sector de la población, BBVA trabaja para poner las herramientas necesarias al alcance de la sociedad. «Desde BBVA tenemos un compromiso inclusivo con la sociedad; nadie se puede quedar atrás en estas oportunidades», afirma Juan Pablo López. La sostenibilidad es una de las grandes prioridades estratégicas de la entidad financiera, y muestra de ello es el ‘compromiso 2025’, por el que se movilizarán entre 2018 y 2025 200.000 mil millones de euros destinados a financiación sostenible. La democratización tecnológica es otro de los retos planteados sobre la mesa, necesaria para facilitar las herramientas necesarias que ayuden a profesionales y empresas del sector primario a recorrer el camino de la transición ecológica y la transformación digital. Uno de los aspectos más relevantes en cuanto a estos futuros desafíos del sector agro es la llegada de los fondos Next Generation de la UE. «Tenemos una oportunidad única para emplear los fondos del Plan de Recuperación Europeo en la transformación y modernización de la economía y de nuestro sector agro, corrigiendo nuestras deficiencias estructurales. Podemos ir más allá de la reparación del daño causado por el virus, sentando las bases de un crecimiento sólido a largo plazo», apuntó el director de zona de BBVA en Murcia. La dilatada experiencia de BBVA como canalizador de fondos de ayuda económica aporta seguridad a la hora de una financiación en la que el primer paso es saber qué tipo de necesidad tiene el cliente. Aunque el sector agrícola no se ha visto tan afectado por la pandemia como otros (hostelería o turismo), sí existe una gran incertidumbre sobre su futuro, y así lo explica Pablo Mas: «Desde el principio de la pandemia hemos intentado que fluya la liquidez y el crédito de la manera más rápida posible para mitigar todos estos efectos sobre la economía». Desde BBVA se ha trabajado todo este tiempo para intentar mitigar al máximo posible la estacionalidad del sector y apoyar la tecnificación y modernización de la maquinaria, añadiendo además en cada territorio la figura del especialista agro, lo que permite a la entidad financiera estar más cerca de la gente. «La gestión del clima es fundamental en el sector agrario, tanto para hacer frente al cambio climático como para asegurar una producción sostenible y eficiente. La crisis sanitaria ha puesto de manifiesto también la necesidad de consumir productos de cercanía», apuntó el especialista agro de BBVA en Murcia durante la mesa de expertos. Por su parte, Remedios García destacó el sentimiento de desprotección de un sector agrícola «algo perdido» ante toda una normativa nueva. «Nuestro papel es promover la innovación y acercar al agricultor las técnicas de investigación y desarrollo tecnológico que se necesitan para adaptar la agricultura a los nuevos desafíos», comentó la directora general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario de la Consejería de Agricultura de la Región, quien destacó el papel de los centros de formación y demostración cuyo objetivo es el de aclarar dudas a los agricultores murcianos. Además, Remedios García afirmó que desde el Gobierno regional se trabaja desde hace meses con el Ministerio de Industria para aclarar qué objetivos debe cumplir el nuevo PERTE alimentario (proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica). El Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia, representado por David Samper, acepta el desafío de apoyar esa certificación profesional que le dé servicio tanto a agricultor como a industria para que no tengan ningún problema a la hora de producir y vender. «Debemos utilizar todas las facilidades tecnológicas con las que contamos para que la agricultura sea rentable, también para el consumidor» explicó el presidente de CAERM. La capacitación del sector agro fue destacada por Aaron de Bernardis, quien hizo hincapié en los beneficios de ofrecer las herramientas necesarias, como las métricas, para que el sector crezca de forma vertical y no horizontal, aumentando así su eficiencia. «Las buenas decisiones llegan a partir de buenas herramientas y buena información», concluyó el director comercial y CEO de Nax Solutions. La Región de Murcia, una referencia nacional en cuanto a la producción ecológica El prestigio que tanto a nivel nacional como internacional tiene la Región de Murcia con respecto a la agricultura ecológica no es flor de un día. El trabajo de todo el sector agro en materia de innovación y sostenibilidad, desde que en la década de los 80 se comenzase a implantar, ha hecho posible una realidad que por entonces parecía imposible. La Región de Murcia es uno de los territorios con mayor número de hectáreas dedicadas a la producción ecológica a nivel nacional, y eso contribuye a que su desarrollo y producción haya dejado de ser simplemente una necesidad básica para convertirse en una oportunidad. En esta línea destaca, por ejemplo, el papel de BBVA para acercar a los profesionales del sector primario esa ayuda necesaria para hacer posible el paso de una agricultura tradicional a una ecológica. Así, la entidad financiera ha lanzado la primera línea de préstamos de ‘conversión ecológica’, que se antoja «fundamental a medio y largo plazo», como explica Pablo Mas. «La producción ecológica no es una moda, ha venido para quedarse, y desde BBVA debemos apoyar esa transición para que la Región de Murcia se asiente como un territorio puntero en España», afirma el especialista agro de BBVA en Murcia. Otros proyectos impulsado por BBVA, y que cuentan con la colaboración de los hermanos Roca, dirigidos a desarrollar la agricultura ecológica son ‘Gastronomía sostenible’ o ‘Sembrando el futuro’, este último con el claro objetivo de mantener la biodiversidad. Uno de los principales pilare sobre los que se apoya el desarrollo de la agricultura ecológica es la difusión, tal y como indica David Samper. «Debemos informar a los consumidores en qué punto estamos y a dónde queremos ir. Un producto ecológico, además de ser más sano, mejora el medio ambiente, que es el legado que dejaremos a generaciones próximas», afirma el presidente de CAERM, quien además destaca el importante papel de la formación a los más pequeños, presente en proyectos como los huertos ecológicos implantados en muchos colegios de la Región de Murcia.