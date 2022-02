Álvaro Vicente González es un chef murciano de 28 años. Desde que inesperadamente le llamaran para coger los mandos de los restaurantes ubicados en el pabellón español de la Exposición 2020 de Dubái, su vida cambió por completo. LA OPINIÓN habla con él coincidiendo con la celebración del día de España en dicha exposición.

¿Cómo surgió todo esto?

Durante los últimos años estuve presentándome al Concurso Nacional de Pinchos y Tapas de Valladolid, así que quizás cogieron mi currículum. Un día, de pronto, me llamaron para ir a Dubái, a trabajar en todo este proyecto. Yo no me lo esperaba y me quedé paralizado.

¿Y de qué forma reaccionó a esta propuesta?

Sin pensármelo mucho lo dejé todo para ir, porque me parecía una oportunidad única. Cuando contactaron conmigo aún no me había independizado, así que lo hice a lo grande.

Supongo que el ritmo de trabajo es duro allí. ¿Se ha sentido sobrepasado?

La verdad es que me tratan genial. La empresa me ha puesto un coche estupendo y una muy buena casa, aparte de que cuento con flexibilidad en los horarios. Aun así está claro que los días previos a un evento como el de hoy, en el que viene el presidente del Gobierno de España y otras personalidades, la tensión es mucha y trabajamos para que todo salga a la perfección.

¿Hay platos de la gastronomía popular murciana en su menú?

Por supuesto. Mi trabajo es, en parte, encargarme de los menús, así que, naturalmente, la cocina está llena de guiños a la gastronomía murciana: ensaladillas con anchoa picada en honor a la marinera, pequeñas empanadas de atún y tomate, postres con limón...

¿Cuál es su plato favorito tanto para cocinar como para comer?

Esa es una pregunta supercomplicada (ríe). Yo diría que mi plato favorito, entre los que preparamos en Dubái, son los huevos rotos con patatas. Parece una receta simple o de poco nivel, pero los mejores platos son así. Bien preparados, con buena técnica y buenos ingredientes pueden ser tan sublimes como cualquier otro.

¿Y qué es lo que destaca de la exposición?

Que es enorme. En Dubái es todo gigante: el edificio más grande del mundo, el columpio más grande del mundo... lo que sea más grande del mundo. Aparte, esta exposición lleva preparándose mucho tiempo -porque en principio iba a ser del 2020 al 2021, pero la covid-19 la paralizó un año- así que te puedes imaginar las dimensiones de esto. El área cuenta con el tamaño equivalente a 600 campos de fútbol.

¿Existen diferencias entre cocinar en España y hacerlo en Emiratos Árabes?

Por suerte no muchas. En Dubái cualquier cocina no puede preparar cerdo, pero nosotros tenemos una licencia para tratar con esta carne desde la cocina central y de ahí la mandamos a los demás restaurantes.

Entre sus planes cuando termine la exposición, ¿contempla quedarse a trabajar allí una temporada más?

Tanto en España como aquí, en Dubái, me están saliendo muchas ofertas de trabajo, pero hasta que no termine la exposición no sé qué haré, ni he firmado en ningún sitio. Sé con certeza que cerramos el 31 de marzo, pero no sé cuánto tiempo tendré que quedarme aquí recogiendo o en lo que se me requiera.

Por último, ¿qué acogida percibe que tiene la comida española entre los diferentes pabellones nacionales?

Muy buena. Siempre estamos llenos de gente, ya sean visitantes o incluso trabajadores de otros recintos que nos eligen para comer o cenar. La gastronomía española está muy bien valorada en el exterior, y eso se nota. Además, hace un par de semanas dije en una entrevista que si venía alguien de Murcia a comer en nuestro pabellón preguntase por mí, y hay un montón de días en los que tenemos comensales murcianos que lo hacen. Para mí es chocante porque no imaginaba que iba a venir tanta gente de la Región, sin quererlo he hecho una buena campaña de márketing.