Dar un impulso a la vida comercial de El Palmar es el objetivo de la última propuesta aprobada en el pleno de la pedanía murciana y que busca peatonalizar la calle Mayor para hacerla más atractiva.

Así lo han planteado los responsables de la junta municipal en el pleno de este mes de enero, una propuesta que ha logrado salir adelante gracias al apoyo de todos los grupos políticos a excepción del PP, que decidió abstenerse en la votación.

El proyecto fue planteado por la pedánea de El Palmar, Verónica Sánchez, de Ciudadanos, al considerar que esta zona del pueblo necesita un «empujón» para salir del estancamiento en el que se encuentra desde hace años, tiempo en el que han ido cerrando numerosos comercios.

Sánchez explica a LAOPINIÓN que «la calle Mayor está muy apagada, apenas tiene vida comercial, y queremos con este proyecto darle un nuevo impulso y apoyar a los comercios que hay a la vez que se anima a los emprendedores a abrir otros nuevos».

No obstante, la pedánea aclara que la peatonalización no sería total sino parcial, ya que hay que seguir dejando un paso de tráfico para los residentes que tienen que entrar a sus domicilios o sus garajes, así como para el transporte público. «Por lo que habría que comenzar trabajando con los técnicos de Tráfico en una propuesta que contente a los vecinos», apunta Verónica Sánchez, quien dice no entender la postura del PP que no ha apoyado el proyecto, respaldado tanto por CS como por PSOE y Vox.

«La calle Mayor de El Palmar es una zona emblemática y se está quedando vacía, ya que la avenida Pintor Pedro Cano, en la zona nueva, está concentrando mucha más actividad comercial», afirma la pedánea, de ahí que quieran trabajar por revertir esta situación.

La idea inicial pasaría por una semipeatonalización dejando un único carril para la circulación de vehículos en una sola dirección, dedicado a residentes y autobuses, ampliando los espacios dedicados al peatón con aceras más amplias, mejor iluminación, bancos y grandes maceteros, «lo que favorecería al comercio local».

Desde la Asociación de Comerciantes de El Palmar ven con buenos ojos la propuesta y creen que puede ser muy positiva. «Si finalmente se hace se logrará reactivar la vida de los comercios que aún estamos abiertos y abrirán nuevos», considera Carmen María Alcaraz, vocal de la asociación y propietaria de la administración de lotería de la avenida principal del pueblo.

Esta vecina reconoce que en su zona no está tan mal la situación, ya que también está abierta la farmacia, una tienda de ropa, una zapatería y el estanco, «pero la parte alta de la calle Mayor, la que va hacia la Arrixaca, está muerta, apenas quedan negocios y muchos de los que había han cerrado en los últimos meses».