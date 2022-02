El abogado Alonso Orenes, que representa a alrededor de 300 afectados por el aplazamiento de la fiesta de Nochevieja en la Plaza de Toros de Murcia, irá a los juzgados por la vía civil tras el "pasotismo absoluto" que, asegura, ha demostrado la empresa.

"La única preocupación de esta gente es no quedar mal en Murcia, porque todo el mundo sabe quién son", tiene claro el letrado.

Lo que pasó fue que el Gobierno regional ordenó, ante los contagios disparados, que toda actividad no esencial se cerrase a la una, por lo que la fiesta de Nochevieja no podía ser de noche: se decidió que se haría el 1 de enero, de seis de la tarde a doce de la noche. Pero la promotora no aceptaba la devolución de la entrada.

Los afectados comenzaron a organizarse en redes, este abogado hizo un llamamiento para ofrecerles asesoramiento y ahora lleva el caso de unas 300 personas.

Orenes dijo este martes a LA OPINIÓN que "La empresa Murentertaiment S. L., organizadora del evento de Nochevieja, así como de otros festivales en Murcia como Animal Sound y numerosos eventos y conciertos, se niega a llegar a ninguna solución de devolución del evento cancelado, pese a los cientos de reclamaciones recibidas".

"Todo lo contrario al resto de empresas organizadoras, que han procedido a la devolución de las entradas a sus participantes", afirma el letrado.

"Desconocemos el motivo de su forma de actuar pero lo que está claro es que están tomando el pelo a los miles de murcianos que confiaron en ellos para acudir al evento que organizaban. Tras un mes de espera, hemos decidido proceder a ejercitar acciones judiciales frente a la empresa, de la que no tenemos ninguna duda, devengarán insolventes para así salvar el más que posible pronunciamiento condenatorio y seguir riéndose de los murcianos", destaca Orenes.

Pablo Ruiz Palacios, abogado de otros cientos de afectados, ya presentó una demanda por lo Penal. "Estoy pendiente de noticias del juzgado", detalla a este diario.