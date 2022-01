El Servicio de Emergencia Móvil y Atención Social del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Murcia cumple este año su vigésimo quinto aniversario y es imposible entender su pasado, su presente y su futuro sin contar con José Morales, su responsable desde el nacimiento del servicio en el año 1997. Este dispositivo ofrece atención en situaciones de emergencia social y brinda una atención las 24 horas en cualquier punto del municipio de Murcia. Atiende a personas en situación de riesgo, extrema marginación o de emergencia social, especialmente a menores o ancianos solos, abandonados o temporalmente desprotegidos, y transeúntes sin hogar cuyo estado de salud ha empeorado gravemente o familias que carecen o han perdido su lugar de residencia, por desahucio, incendio o cualquier otro motivo. El servicio está compuesto en este momento por cinco trabajadoras sociales, tres policías locales, una asesora jurídica a tiempo parcial y cuatro voluntarios.

En los años 90 no era habitual que un ayuntamiento contase con un servicio como el Semas.

Y a día de hoy no todos los ayuntamientos grandes lo tienen. Lo tienen Madrid, Barcelona, Bilbao, Murcia…

¿Se creó de forma autodidacta u os fijasteis en otro servicio que ya funcionaba?

Fuimos a ver lo que hacían en Valencia, porque allí había un grupo de la Policía Local que colaboraba con servicios sociales, pero aquí los policías locales están integrados en la estructura, están destinados aquí y eso es pionero, no hay otro servicio en el estado español donde haya policías locales formando parte del equipo de trabajo.

"Como en cualquier otro servicio, siempre nos parecen pocos los recursos y el personal que tenemos"

¿Cuáles son las principales líneas de trabajo?

Estamos las 24 horas del día para todo tipo de cosas. La última: un atropello al que acudió uno de los policías locales y una trabajadora social experta en temas de duelo. Una emergencia puede ser cualquier cosa: un anciano desorientado que padece Alzheimer, un conflicto familiar grave en el que a lo mejor hay un adolescente destrozándolo todo, un menor abandonado o que se ha escapado de casa, un asentamiento chabolista, la mendicidad con menores... Los casos que atendemos son tan diversos e insólitos como los que hay en la puerta de urgencias de un hospital. Hace un año y pico intervenimos en una situación en la que un hombre se despeñó de un quinto piso porque quería entrar por la ventana porque se había dejado las llaves. Luego hay cuestiones globales y complejas como la pandemia y las DANA.

¿Cuál es la prioridad?

Emergencias aparte, como una inundación, la pandemia, una ola de calor o de frío, para nosotros es muy importante el tema de las personas sin hogar; son individuos que arrastran un deterioro que se extiende durante muchos años. Es algo que nos mantiene ocupados de manera constante, sobre todo los casos más extremos.

"Te tiene que apasionar este trabajo: Curra en lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar"

Las personas sin hogar son uno de sus objetivos claves, ¿en qué situación está el fenómeno del sinhogarismo en Murcia?

Aquí solo te puedo dar mi opinión, no soy un estadista ni un sociólogo, soy un trabajador social. Murcia tiene un clima benigno y la pandemia ha alterado la capacidad de algunos recursos, como puede ser Jesús Abandonado, e incluso alguno ha cerrado, como la Fundación Hogar Sí. Todo eso ha influido en la situación actual.

¿Cómo ha funcionado la operación frío este año?

Salimos por primera vez en noviembre, cuando hubo un pico de frío importante, pero en realidad siempre lo hacemos cuando las temperaturas llegan o bajan de los 5 grados. Lo haríamos aunque fuese primavera. El año pasado se dio la circunstancia de que a una persona le ofrecimos ir a un recurso a dormir, no quiso, y al día siguiente falleció en la puerta de la antigua Fundación Rais (hoy Hogar Sí) por un problema cardíaco.

"Los policías locales están integrados en el servicio, eso es algo pionero en España"

Lo que no habrá visto usted. ¿Hay que estar bien armado psicológicamente?

Tengo una amiga que me llama en los mensajes de Whatsapp ‘superpepe’, y no, no somos superhombres ni supermujeres; recuerdo a un profesor de la carrera que decía: acordaos siempre de proteger al más débil, y siempre el más débil es un niño. Hemos tenido experiencias muy duras. Una mujer con problemas mentales nos dijo: «si dais un paso más tiro al bebé por la ventana». Hemos visto cosas muy dramáticas con resultados de muerte en muchas ocasiones. A veces nos llama una cuidadora del Servicio de Ayuda a Domicilio, que atiende a personas mayores y les hace de comer, para advertir que no le abren la puerta; y a lo mejor vamos y nos encontramos con que la anciana se ha colgado del techo.

"Nuestra prioridad son las personas sin hogar, sobre todos los casos más extremos, es lo que nos mantiene siempre ocupados"

Una labor puramente vocacional...

Te tiene que apasionar este trabajo. Como le gusta decir a una amiga: curra en lo que te gusta y nunca tendrás que ir a trabajar. Una vez que tienes la formación necesaria, te das cuenta sobre el terreno que tienes que hacer un buen trabajo, que hay partes muy delicadas, muy difíciles, y que alguien tiene que afrontarlas. Si le tienes pánico a la sangre no deberías estar en la puerta de urgencias, si le tienes miedo a las cerillas no deberías meterte a bombero, y aquí pasa igual. No me pagan por emocionarme, es bueno que te emociones, pero ante todo hay que ser un buen profesional. Al final es un orgullo dedicarme a esto.

El Ayuntamiento estudia levantar en Murcia un centro de ‘alta tolerancia’ El Ayuntamiento de Murcia está estudiando la posibilidad de añadir un centro de alta tolerancia a su red de recursos sociales en el municipio. De momento, se trata solo de una línea de trabajo y no es inminente su apertura, pero el interés municipal en poder habilitar este tipo de recurso es sólido, confirmaron a esta Redacción fuentes municipales. Este tipo de centros suelen ir dirigidos a personas sin hogar que no pueden acceder o conservar un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida autónoma. Este recurso va dirigido especialmente a las personas en situación cronificada de calle y que sufren, por tanto, un gran deterioro físico y psicológico que requiere ayuda especializada. Este tipo de centros no tienen unos requisitos de acceso tan elevados como los que pueda tener, por ejemplo, un centro de día.

De dónde le viene esa vocación por ayudar a los demás.

La trabajadora social más veterana del Ayuntamiento de Jumilla, que se ha jubilado recientemente, me dijo un día en el que coincidimos en el autobús que, conociéndome, me podía ir bien estudiar para asistente social. Y sí, fui y es la profesión de mi vida.

Imagino que esos valores los aprehendió en familia.

Mi padre era zapatero remendón en Jumilla y tenía una tienda. Cuando el calzado se pasaba de moda iba a parar al Asilo de Ancianos. Y mi madre iba a allí de modista, igual hacía un muñeco de trapo a una anciana que a las monjas les cosía los hábitos. En un momento dado, el Ayuntamiento de Jumilla le dio un premio a la solidaridad, y tuvo el reconocimiento de sus vecinos. Mi madre siempre ha tenido esa inclinación, distribuye ropa entre la gente necesitada; si ve a un niño solo lo acoge, busca a la madre, y ojo, tiene 93 años.