La maquinaria electoral se pone en marcha en la Universidad de Murcia, aunque con menos expectación que en otras ocasiones. El candidato a rector, José Luján, ha presentado en la mañana de este lunes su equipo de forma oficial tras registrar su candidatura en las oficinas del edificio Rector Soler del campus de Espinardo. Por el momento es el único que se ha postulado para ocupar el cargo de máxima responsabilidad en la institución para los próximos cuatro años y el plazo para presentar una alternativa al equipo rectoral actual acaba el próximo miércoles. Luján llega a la cita electoral del día 22 de febrero con un programa compuesto por 130 medidas, con una especial atención a la financiación pública, la formación continua, los consorcios de universidades europeas o la atención a los estudiantes con problemas económicos.

Luján ha apostado por ampliar el número de vicerrectorados ante la necesidad de atender la especialización en varias ramas del conocimiento y las demandas universitarias y sociales. La digitalización, los estudios propios, la internacionalización, la investigación, las ciencias sanitarias o lo puramente económico han encontrado un espacio más amplio en el equipo que presenta para llegar a 2026 con el objetivo "de mirar a la universidad de 2030". El actual rector ha puesto énfasis sobre todo en el capítulo de la financiación, mirando tanto el Gobierno central como al autonómico: "La financiación que reciben las universidades públicas en España y la Universidad de Murcia en particular es insuficiente para poder atender adecuadamente las obligaciones que tenemos".

Por un lado, el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social refuerza el área económica con un vicerrectorado propio que dirigirá Antonio Calvo-Flores para dejar clara las necesidades de la UMU en la negociación del futuro plan plurianual de financiación en la que están inmersos la Consejería de Universidades y las dos instituciones académicas públicas de la Región de Murcia. Por otro, la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario que impulsa el nuevo ministro Joan Subirats debe garantizar en su memoria económica la sostenibilidad de las universidades en España: "Una reforma de la legislación española sobre universidades que no contemple la situación económica de las mismas, y que no contemple cómo desde los poderes públicos estatal y autonómico, que se tiene que hacer frente a la situación de penuria económica en la que nos manejamos las universidades en España estará condenada al fracaso".

Luján apunta a que la UMU todavía no ha sido capaz, al igual que el resto de instituciones académicas, de recuperar la situación provocada por la crisis económica de 2008. "Todavía seguimos siendo tributarios de aquellas medidas draconianas que supusieron la contención del gasto económico y que todavía no nos hemos recuperado". Más allá de este punto, la UMU debe afrontar los próximos años la reforma de sus estatutos, una asignatura pendiente para el rector por la que ha perdido perdón al no poder sacarla adelante, pero que a partir de ahora deberá equilibrarse la reforma de la ley estatal de Universidades con el cambio en este documento que marca las directrices de la UMU.

Echando la vista atrás, Luján saca pecho de algunos proyectos que su equipo pudo hacer realidad como la campaña '#NingúnEstudianteAtrás' o la creación de la Oficina de Atención Social, donde se presta ayuda a los alumnos que por razones económicas no pueden o les cuesta financiar sus estudios en la Universidad. El candidato espera continuar esta línea de ayudas con la vista puesta, asegura, en las tasas de los títulos universitarios y el número de becas.

El nuevo equipo de Luján para las elecciones

Bajo el eslogan 'La Universidad que nos ilusiona', José Luján ha presentado a un equipo donde hay caras nuevas y una redistribución de competencias para que algunas de ellas ganen peso los próximos cuatro años en el caso de que continúe como rector.