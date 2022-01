Los centros de Formación Profesional viven una demanda sin precedentes. Insisten, sin embargo, en la importancia de la orientación. Orientación a jóvenes que aún no son maduros y que, en muchos casos, no saben a qué se dedicarán. Orientación que ha de servir para que tengan claro de qué va el ciclo que han elegido y para evitar decepciones posteriores y, con ellas, el abandono. Repasamos aquí alguno de los falsos mitos sobre la FP que pueden llevar a esas decepciones.

La FP no es la opción fácil

Todavía está demasiado arraigada en la mentalidad de docentes y familias que el ‘buen’ alumno debe hacer Bachillerato e ir a la universidad y que, aquel al que no le guste estudiar, debe optar por la Formación Profesional. «Eso es una imagen de la FP de hace 30 años. No es real. La FP no es la opción fácil, sino que requiere constancia, esfuerzo y trabajo», resume Alberto Vila, del Instituto Tecnológico de Barcelona, especializado en informática y comunicaciones. «Muchos alumnos llegan desorientados. No es lo que esperan y a los 3 meses lo dejan», cuenta Vila, que advierte de que, por ejemplo, la asignatura de programación es muy complicada.

Otro ejemplo: auxiliar de farmacia. «Es un ciclo difícil», avisa Montse Blanes, del Instituto Bonanova. Miquel Tarazona, del Instituto Joan d’Austria también apunta que hay jóvenes que llegan pensando que el ciclo será fácil y no tendrán que estudiar y se llevan una buena sorpresa. También explica que hay alumnos brillantes que eligen de entrada a la FP y otros, igual de brillantes, que, procedentes de la Universidad, llegan a un ciclo superior en busca de un empleo que tendrán prácticamente garantizado.

Auxiliar de enfermería

Hay muchos jóvenes -mayoritariamente chicas- que se inscriben en este ciclo de Grado Medio pensando que van a hacer un trabajo de enfermera. Craso error. «Una auxiliar de enfermería da de comer a los enfermos y les limpia», básicamente, resume Blanes, que se encuentra cada año con estudiantes que lo acaban dejando porque tenían una idea equivocada de lo que era esta formación. Para ejercer de enfermera se requiere un grado universitario.

Ojos con los ciclos medios y el empleo

El Grado Medio de Auxiliar de Enfermería es, en estos momentos, un ciclo de 1.400 horas que se puede completar en un curso. Ello significa que el alumno puede acabar con 17 años. Y entonces se encuentran con que los hospitales no contratan a menores de 18 años. La opción entonces pasa por estudiar un Grado Superior, para el que faltan plazas. En la misma línea, Vila dice que en el sector tecnológico «las empresas no quieren gente con ciclos medios, prefieren con ciclos superiores». Ello hace que cada vez más, y en según qué ciclos, la FP de Grado Medio sea una formación de continuidad. «Si quieres trabajar, debes hacer un Grado Superior», señala el director del Tecnológico de Barcelona.

Ciclos desconocidos y con empleo

Hay ciclos desconocidos, con plazas vacantes y con demanda por parte de las empresas. No suelen tener nombres atractivos y, a veces, quizás los centros de FP no los sepan vender. Es el caso, por ejemplo, de Documentación y Administración Sanitaria, orientado a la gestión de datos, a la calidad asistencial o a la atención al usuario. Una opción con poca demanda, pero con plazas y salidas laborales. Otro es el de Programación en la Producción de la Fabricación Mecánica. El nombre puede echar para atrás, pero lo cierto es que las empresas van locas por estos profesionales.

Diseñador de videojuegos

Es uno de los ciclos más demandados y uno de los que hay con más sorpresas desagradables: «Aquí no jugamos. Nos vienen gamers que se piensan eso, y no. Aquí programamos, y programar y diseñar un videojuego es una de las cosas más difíciles que hay», señala Vila. Los gamers acaban dejando el ciclo.

Imagen y sonido

Es otro de los campos de la FP más solicitados por los jóvenes. La realidad laboral es que «no tiene salidas. Hay poco trabajo y mal pagado», así de contundente es Alberto Vila. El mismo caso que el ciclo de vídeo discjockey. «Hay que concienciar a la gente de que hay sectores que no tienen salida profesional», añade.