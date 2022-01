Los usuarios de Twitch disfrutaron esta semana del considerado como el «mejor torneo de la historia» de la plataforma: el ‘Squid Game Minecraft’, o lo que es lo mismo, un campeonato basado en la serie ‘El juego del Calamar’ desarrollado en el videojuego Minecraft. Más de un millón y medio de personas vivieron su desenlace como si de una final de la Champions se tratara y fueron testigos de cómo un joven de 26 años de Murcia conseguía ser el último superviviente y se alzaba con el premio de 88.000 euros.

Sergio Carbonell, conocido como ‘OllieGamerZ’ en Youtube y Twitch, ha visto crecer de manera desmesurada los espectadores en su canal de Twitch tras la popularidad que le ha otorgado ser el vencedor de un desafío gamer que ha hecho historia.

¿Cuándo comenzó a crear contenido en Internet?

Mis inicios fueron en Youtube hace bastante tiempo, quizás 2009, y empecé como todos, con un canal donde subía cosas completamente aleatorias. Llevo 7-8 años tomándolo de manera seria.

¿Y cómo llegó a Twitch?

Allá por 2015. Fue una forma de hacer directos distintos de Youtube, donde el chat era una odisea y no existían las suscripciones. Quise montar un servidor de Minecraft para suscriptores y elegí probar en Twitch.

Cuando comenzó la ‘moda’ de Twitch, ¿pensaba que iba a tener la repercusión que está teniendo?

Siempre he sido consumidor de la plataforma y he visto el potencial, pero es una completa locura e inimaginable para casi todo el mundo en el pasado.

Algunos consideran que Twitch ha desbancado a la televisión, ¿cree que es así? ¿Ve algo en la tele?

Creo que la televisión tiene otro tipo de target, no me atrevo a decir que la ha desbancado. Por supuesto, en cuanto a números Twitch es mucho más masivo, pero al fin y al cabo es como ocurre con Internet. No tengo tele en casa, con eso digo todo, creo.

"Jamás había sentido ese hormigueo en los dedos mientras jugaba como en la prueba de los cristales de ‘Squid Game Minecraft’"

¿Cuántas horas al día le dedica al streaming? ¿Cómo lo compagina con sus estudios de Traducción e Interpretación en la UCAM?

Quizás 2-3 horas al día. Me gustaría ahora que estoy estudiando organizarme bien para poder stremear en un mismo horario y sin falta. Es muy importante que la gente sepa cuándo sueles estar en directo. Ahora mismo lo compagino estudiando para los exámenes únicamente dos días antes.

Antes de ganar ‘El juego del calamar’ se le consideraba un streamer pequeño. ¿Cuál era su media de visualizaciones?

Podía tener 30-40 personas en los streamings, la verdad es que ahora está siendo una locura. Por supuesto entiendo que esto es un ‘boom’ y es mi trabajo mantenerlo.

Vamos a hablar del torneo que ha ganado. Usted es un jugador experto en ‘Minecraft’, pero había mucho nivel entre los participantes. ¿Se sentía con posibilidades de vencer?

Sí. Definitivamente, en cuanto a habilidad en ‘Minecraft’, me consideraba de los mejores, pero había que tener en cuenta el factor suerte de las pruebas.

¿Cuál fue para usted la prueba más difícil de superar?

La prueba de los cristales, sin duda alguna. Era demasiada tensión, jamás había sentido ese hormigueo en los dedos mientras jugaba.

Cuando derrotó a ‘ElXokas’ decía «lo siento» porque, según explicó, lo admira. ¿Es uno de los que más ve?

Le admiro mucho. Creo que es alguien que se merece estar ahí, y lo seguirá estando. Cuando puedo me paso por su canal de Twitch, pero en general consumo un contenido menos general como ajedrez, artistas haciendo música en directo, etc.

En la final algunos criticaron en redes sociales a su compañero ‘RaptorGamer’. ¿Le pareció justo?

No me parece justo el odio en redes de ningún tipo y nunca me lo parecerá. Raptor hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir a la prueba de los cristales, estaba condenado con el número 14.

¿Ha recibido odio en redes alguna vez?

Sí, ya sabéis la frase que dicen: «si no tienes haters, algo estás haciendo mal», y la realidad es que nunca le vas a caer bien a todo el mundo. Pero al fin y al cabo hay que preocuparse por las personas que te apoyan. Y me llevo muy bien con toda la comunidad, no tengo problemas con nadie.

Antes del duelo final dijo que tenía menos de 10.000 euros en el banco, lo que ha sorprendido a muchos que piensan que los streamers de Twitch ganan más. ¿Es cierto o fue una estrategia del momento?

Me arrepiento de esa frase, pero es real. Si pudiera volver a atrás, no lo volvería a decir, los nervios y Raptor diciendo que éramos millonarios pudieron con mi temple. El dinero no es algo con lo que se deba excusar uno, y pese a lo que cada uno tuviera, todos se merecían ese premio. Pedí y vuelvo a pedir ahora disculpas.

"Me gustaría mucho formar parte de un equipo como el de Ibai, pero eso es algo que tiene que interesar a ambas partes"

¿Qué ha pensado hacer con el dinero ganado?

Mi pensamiento es pagar la entrada de un piso, si puede ser un ático (soñar es gratis). Tan solo busco ahora un poco de estabilidad económica, llevo muchos años pagando alquiler, lo sigo haciendo, y ese dinero desaparece. Prefiero pagar una hipoteca cada mes y que sirva para algo.

¿Va a cambiar algo su rumbo en Twitch por ser ahora más conocido o seguirá haciendo el contenido de siempre?

Haré el contenido de siempre, aunque me gustaría hacer más ‘Just Chatting’, me encanta hablar con el chat.

No puedo no preguntarle sobre la polémica que se creó alrededor de los creadores de contenido que se mudan a Andorra. ¿Qué opina al respecto? ¿Se mudaría a Andorra si crece en su canal?

Me gusta vivir en Murcia, estar cerca de mi familia y no creo que me mude a Andorra. Sin embargo, pienso que los impuestos son exagerados, así como la cuota de autónomos que he pagado durante años. Estoy contento con la educación, sanidad y las facilidades que he tenido por vivir en España y quiero pagar mis impuestos, pero, por ejemplo, es verdad que de este premio mucho se va a ir directo a los bolsillos de Hacienda. Duele pero hay que aceptarlo.

Ibai ha sido elegido mejor streamer del mundo. ¿Cree que es merecido? ¿Le gustaría formar parte de su equipo?

Ibai es un ejemplo de buena trayectoria, esfuerzo y saber rodearse de la gente correcta. Todo el equipo que debe haber detrás es increíble y cada evento que hace es mejor; le admiro mucho y se lo merece. Me gustaría mucho formar parte de un equipo como Koi, pero eso es algo que tiene que interesar a ambas partes, y hay muchos streamers que valen para ello. Por supuesto, estoy abierto a propuestas y quién sabe, ojalá que en un futuro pueda vestir los colores del equipo.