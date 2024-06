La construcción de viviendas para alquiler, en peligro según el PP

El PP de la Región denuncia que el Plan de Vivienda de Pedro Sánchez «fulmina» las ayudas para la construcción de viviendas destinadas al alquiler «que tan buenos resultados están ofreciendo».

El secretario ejecutivo de Infraestructuras del PPRM, José Francisco Lajara y la presidenta popular en Las Torres de Cotillas, Yolanda Muñoz, visitaron ayer una promoción de viviendas destinadas al alquiler en Las Torres de Cotillas. Lajara aseguró que «esta promoción ofrece una solución real al problema de acceso a la vivienda porque se construyen inmuebles destinados al alquiler a precios asequibles», lo que promueve que «los precios se contengan de forma natural porque se amplía el parque inmobiliario de alquiler».

En la Región, tal y como explicó el responsable de Infraestructuras del PPRM, «el año pasado se concedieron ayudas para la construcción de 242 viviendas, y se están analizando las solicitudes de 78 viviendas más que optan a una subvención de 1,6 millones».

«El bono de alquiler para los jóvenes es un «bonopache de escaso alcance», dicen los populares

«El Plan intervencionista de PSOE y Podemos no tiene en cuenta los problemas reales de la población a la hora de acceder a una vivienda y da la espalda a este tipo de iniciativas», remarcó Lajara.

«Desde el PP no estamos de acuerdo en limitar los precios al alquiler porque no funciona y hará que los propietarios no quieran alquilar sus inmuebles», insistió el secretario popular, quien remarcó que «el Gobierno del PP apuesta de manera clara por aumentar el número de viviendas en alquiler para que bajen los precios». Los populares reivindicaron la «fórmula de éxito» de López Miras en materia de vivienda: Ayudas directas al alquiler y el impulso «de un nuevo modelo de vivienda protegida con la construcción de 134 hogares», destacó Lajara.

El PP también se refirió al bono de alquiler joven como un «’bonoparche’ de escaso alcance».