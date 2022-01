Ayer, 28 de enero, se celebró el Día Mundial de la Acción frente al Calentamiento Terrestre, también llamado Día Mundial por la Reducción de las Emisiones de CO2; Espacio Mediterráneo, centro gestionado y comercializado por CBRE, se sumará a esta iniciativa con una acción de concienciación dirigida a todos los que visitan el centro comercial de Cartagena.

Un EspaciosinCO2 plantea a los clientes, mediante huellas en el suelo y paneles informativos, cambios de hábitos que permiten un ahorro importante en su factura energética. Acciones saludables para nuestro planeta y bolsillo.

Además, Espacio Mediterráneo dedicará un euro a la reforestación de la Sierra Minera de Cartagena por cada descarga de la app o participación en el perfil de Instagram del centro que tenga lugar hasta este domingo, 30 de enero, apoyando así las acciones contra la reducción de emisiones de CO2.

Desde enero 2018, toda la electricidad que se consume en el centro comercial es verde (de origen 100% renovable), la huella de CO2 se acerca al 0, no llega a los 800 kg de CO2. Si no se comprara energía verde la huella de CO2 sería de 637.000 kg. Una vivienda normal que consuma 3.600 kW de electricidad no renovable tiene una huella de 1.044 kg de CO2.

Compromiso con la sostenibilidad

Para compensar las emisiones de CO2, Espacio Mediterráneo está involucrado en proyectos medioambientales como la colaboración con ARBA en la reforestación de áreas de la Sierra Minera en la Unión o la instalación de jardines verticales en las instalaciones del Centro Comercial en colaboración con ETSIA de la UPCT.

El compromiso con la sostenibilidad y la mejora de la eficiencia energética han sido siempre un objetivo claro en la gestión de Espacio Mediterráneo y todos los centros comerciales gestionados por CBRE. En el caso del entro comercial cartagenero, lleva a cabo numerosas acciones relacionadas con la reducción del consumo de agua, la gestión de residuos y el incremento del uso de energías más eficientes.

En definitiva, prácticas positivas e innovadoras para el medio ambiente, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Buena prueba de ello son las certificaciones ISO 14.001, ISO 50.001, BREEAM (Excellent), que Espacio Mediterráneo ostenta.