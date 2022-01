Dice Jesús Jiménez que «ante una debilidad siempre hay una oportunidad». El presidente de HoyTú, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia, se refiere a La combi completa, una promoción del conglomerado de pubs de Torrevieja El Parking que incluye un autobús de ida y vuelta desde Murcia.

Jiménez compartió el lunes el anuncio de la empresa alicantina en su cuenta de Twitter. Lo acompañó con el texto: «Efectos secundarios de las restricciones regionales. Récord de ventas en Alicante gracias a los clientes murcianos». El presidente de los hosteleros murcianos aludía al posible rédito económico que estarían obteniendo las provincias vecinas de Murcia en el ocio nocturno. «Limitar el ocio nocturno hasta la una de la madrugada es como cerrarlo -afirma-, y eso genera fenómenos como este, con empresas de las zonas limítrofes atrayendo a los murcianos que buscan ocio nocturno».

La combi completa, una oferta que en su versión clásica incluye una cena en el restaurante Insaciable, una copa en El Parking -la zona de pubs del polígono Casagrande- y la entrada a la discoteca Velice por 25 euros, amplió su propuesta el fin de semana pasado: se ofrecía al público murciano, por diez euros más, la opción de coger un autobús de ida y vuelta en la plaza Circular.

Desde la empresa niegan que la oferta trate de sacar rédito de las restricciones de ocio nocturno en la Región: «Nosotros llevamos tiempo intentando atraer a público de localidades cercanas a Torrevieja -apuntan-, no solo de Murcia, también de sitios como Alicante o diferentes pueblos. Si acaso, se trata de una manera de hermanar a estos territorios».

El primer intento de ‘hermanamiento’ entre comunidades les salió redondo: El Parking fletó un minibús lleno desde Murcia el pasado fin de semana. «Hablamos de un minibús, que son 24 personas, no es ninguna barbaridad -explican, negando el «récord de ventas en Alicante» que apuntaba Jiménez en Twitter-, pero estamos contentos con esta primera experiencia». De cara a las próximas semanas no descartan ampliar el número de vehículos. «Dependerá de las entradas que vayamos vendiendo a lo largo de la semana, si el miércoles o el jueves vamos viendo que con 24 plazas nos quedamos cortos, seguramente contratemos dos o tres minibuses, pero lo que no haremos seguramente sea sacar un autobús desde Murcia. Sobre todo -razonan-, porque nosotros siempre hemos tenido clientela desde Murcia, esto no es nuevo, simplemente...una oferta más que permite al cliente despreocuparse del desplazamiento a Torrevieja».

Los empresarios, «engañados»

«¿No es sorprendente cómo se paquetizan las cosas?», se pregunta, irónico, Jesús Jiménez, que carga contra el Gobierno regional: «No entendemos que siga enrocado en su decisión de cerrar el ocio nocturno desde finales de diciembre, cuando todos los territorios cercanos a Murcia, que no tienen cifras de coronavirus muy diferentes a las nuestras, han levantado la mano». Según su presidente, los empresarios de la hostelería se sienten «engañados»: «Tenemos unas restricciones absurdas en cuanto a la actividad nocturna del ocio, ahí tenemos el pasaporte covid, que se nos vendió como la panacea y la salvación de la hostelería y ha resultado ser un gran engaño, porque se ha visto que la gente contagia igual estando vacunada y no vacunada».

Jiménez va más allá: «Se nos dijo que con el pasaporte covid, además, íbamos a poder funcionar con total normalidad, sin ningún tipo de restricción, y lo que tenemos ahora mismo es pasaporte covid más restricciones, claramente se nos está utilizando a la hostelería y al ocio nocturno como herramienta para presionar a los no vacunados. La prueba está en que muchas comunidades autónomas están dejando de pedir el pasaporte covid, porque es un completo sinsentido».

Los hosteleros alicantinos no creen que La combi completa sea la norma. «Sabemos que la normativa está siendo más restrictiva en Murcia que aquí -explican fuentes deFehpa, la Federación Empresarial de Hostelería de la Provincia de Alicante-, pero no percibimos ninguna corriente de empresas de ocio nocturno que estén aprovechando esa coyuntura». Según ellos, la propuesta de El Parking es «una oferta puntual».