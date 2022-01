El balance de éxito tras la clausura de la Feria Internacional de Turismo refleja haber superado todas las expectativas: un total de 111.193 asistentes -81.193 profesionales- de 127 países a lo largo de sus tres primeras jornadas profesionales, y 30.000 en sus dos días de apertura al público, a los que deben sumarse los participantes en la convocatoria digital de su plataforma LIVEConnect, que ha llegado a contabilizar 33.286 registros, un 10 % por encima de las previsiones.

La participación de Ministros de Turismo de 21 países y 4 delegaciones oficiales; el activo papel de la Organización Mundial del Turismo, y la presencia multiplicada de autoridades españolas de todas las Administraciones, encabezadas por sus Majestades los Reyes y el Presidente del Gobierno, han hecho de Fitur una edición de claro impacto en la reactivación del sector.

El impacto de la celebración de Fitur 2022 ha tenido igualmente su reflejo en la amplia cobertura mediática internacional registrada estos días, en los que se han acreditado 3.981 periodistas de 40 países, casi el doble que en mayo de 2021. También se ha duplicado el impacto de los canales de Fitur en redes sociales, con más de 6 millones de impresiones y 90.000 interacciones con los perfiles de la feria, que aglutina actualmente una comunidad superior a los 263 mil seguidores, de los cuales más de 8.000 se han sumado esta semana. El alcance digital del hashtag #Fitur2022 en todas las plataformas ha superado los 600 millones de impactos potenciales, lo que convierte esta edición en la mejor hasta la fecha en redes sociales.

Junto a la gran oferta de contenidos presentada a lo largo de los ocho pabellones de la Feria de Turismo Internacional de Turismo por las distintas empresas, países y destinos, Fitur acogió centenares de actividades, foros y presentaciones y las distintas propuestas para dinamizar el mercado en sus propuestas de la secciones monográficas Fiturtechy, Fitur Know and How & Export, Fitur Mice, Fitur Screen, Fitur LGBT+, Fitur Talent, Fitur Woman, y Fitur Lingua, junto al espacio Travle Technology, el Observatorio de sostenibilidad Fitur Next, y el estreno de Fitur Cruises.

Además, Fitur ha sido el escenario elegido para la presentación a las empresas y profesionales del sector turístico de HELIXA Experience Center, una plataforma colaborativa de conocimiento e innovación diseñada para inspirar y acompañar al tejido empresarial en la necesaria transformación y evolución hacia los nuevos modelos de actividad y negocio que posibilitan los distintos metaversos.