Un accidente múltiple ocurrido en la A-30, cerca de los centros comerciales, ha provocado ocho kilómetros de retenciones este lunes a partir de las 15.30 horas.

En el siniestro vial se han visto implicados cuatro turismos y dos camiones, aunque desde Emergencias informan de que no ha sido necesaria la intervención de sanitarios. No obstante no se descarta que alguno de los ocupantes de los vehículos se haya desplazado por sus propios medios a algún centro sanitario. Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil para comprobar la situación y reordenar el tráfico.

Según la Dirección General de Tráfico, la congestión en la circulación se encuentra entre los kilómetros 134 y 126, en sentido creciente hacia Cartagena.

Desde la DGT advierten de que las condiciones para el tráfico son difíciles en esa vía, donde el carril izquierdo está cerrado, y piden que se circule por rutas alternativas.