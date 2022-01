Seis de cada diez de los accidentes mortales en las carreteras de la Región de Murcia en 2021 se produjeron de noche. Así se desprende de los datos extraídos del informe de siniestralidad mortal a 24 horas en vías interurbanas de la Jefatura Provincial de Tráfico, dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La mayoría de provincias españolas empeoraron sus datos respecto a 2020, ya que hace dos años la movilidad se redujo durante dos meses debido al confinamiento. Sin embargo, hay 18 provincias que curiosamente han registrado menos fallecidos pese al aumento de la movilidad.

No es el caso de la Región de Murcia, donde desde el 1 de enero hasta 31 de diciembre de 2021 fallecieron 30 personas en accidentes de tráfico en vías interurbanas, frente a las 27 que fallecieron en el año 2020, lo que supone un aumento del 11%.

El 83% de los fallecidos en los siniestros viales eran varones y el 67% iban al volante del vehículo

Tal y como concreta la Jefatura Provincial, el 83% de los fallecidos en siniestros viales en las carreteras murcianas eran hombres. Además, el 67% de los muertos iban al volante del vehículo.

La edad media de los conductores es de 48 años, prosigue Tráfico, que detalla que el 60% de los siniestros mortales fueron accidentes de turismo (14) y furgoneta (4). Asmismo, el 45% de los obligados a usar cinturón o un sistema de retención similar en el coche no hacían uso de los mismos.

El 63% perdió la vida en un accidente que se produjo en días laborables, de lunes a viernes, mientras que el 60% falleció en horario nocturno.

En este sentido, desde Tráfico resaltan que «en 2021 aumenta en un 20% el número de fallecidos en horario nocturno respecto al 2020, en horario diurno permanece igual (12 fallecidos)».

El 47% de quienes perdieron la vida circulaban bajo los efectos del alcohol, de las drogas o de ambas

Desde hace un lustro existe una colaboración con el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) y el Instituto de Medicina Legal de Murcia, con el objetivo de conectar la base de datos del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, que contiene información detallada de las personas, vehículos, infraestructura y entorno, con las bases del INTCF y los IML, que registran los resultados de las pruebas de alcohol y drogas realizadas sobre las muestras tomadas a los cadáveres de los conductores que se mataron en carretera.

El resultado de esta colaboración, respecto a 2021, es que el 47% de los muertos en vías interurbanas circulaban bajo los efectos del alcohol, de las drogas o de ambas, informa Tráfico.

La Jefatura Provincial también apunta que el 37% de las víctimas mortales expiraron en el primer trimestre del año y el 67% durante el primer semestre.

El 50% falleció en vías convencionales, el 43% en autovías y el 7% en otro tipo de vía, como un camino vecinal

El 50% falleció en vías convencionales, el 43% en autovías y el 7% en otro tipo de vía (como puede ser un camino vecinal).

En el 2021 respecto al 2020, disminuye un 6,5% los fallecidos en carretera convecional y aumentan un 30% en autovía.

El 53% de los accidentes fueron por salida de la vía, el 27% por colisión, el 13% otro tipo de accidente y el 7% por atropello.

En cuanto a los heridos graves, este año ha habido 4 más que el año pasado, lo que supone un aumento del 5%.

Más imprudentes que en años anteriores: casi la mitad no llevaba el cinturón puesto

Los conductores se han mostrado más imprudentes respecto a la seguridad que en años anteriores. Los accidentes mortales en los que los ocupantes no portaban cinturón de seguridad aumentaron en toda España respecto a 2019. El 26% de los fallecidos no lo usaban en el momento del accidente, frente al 22% de hace dos años. En la Región, el 45% de los muertos en carretera en 2021 no llevaban puesto el cinturón.

Por otra parte, en España aumenta el uso del casco entre los motociclistas: únicamente el 3% de las personas fallecidas no lo usaba, frente al 4% de hace dos años. Asimismo, por primera vez aumenta la proporción de mujeres fallecidas, con un 19% frente al 17% de 2020.

El número de fallecidos vuelve a superar el millar en el conjunto de España en 2021

A nivel nacional, el número de fallecidos vuelve a superar el millar, según los datos que maneja la Dirección General de Tráfico. El confinamiento provocó el primer año con menos de mil muertos en carretera, desde que se comenzaron a registran estos datos en 1960. En 2021 ha habido 1004 fallecidos en el acto o en las siguientes 24 horas al accidente en toda España, la segunda cifra más baja de la historia y la más baja si exceptuamos 2020 en la que solo hubo tráfico «normal» durante diez meses.

Por ejemplo, los accidentes de vehículos pesados se han reducido en un 36% a nivel nacional, con 33 accidentes mortales de camiones de más de 3.500 kilos en toda España.