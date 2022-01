El grupo murciano TCero ha llevado al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la adjudicación del concurso de la televisión autonómica, que ha ganado la filial de Secuoya CBM Servicios Audiovisuales, la empresa que gestiona 7TV desde 20215. La compañía presidida por Juan Francisco Zambudio cuestiona el informe elaborado por el comité de expertos nombrado por la Consejería de Hacienda, que dio a TCero una puntuación muy inferior a la de Secuoya al valorar las ofertas técnicas presentadas por los licitadores. Este viernes terminaba el plazo establecido para recurrir la orden del titular de Hacienda, Luis Alberto Marín, adjudicando el contrato para gestionar La 7 durante los próximos cinco años en 65,8 millones.

Este nuevo recurso ante el órgano dependiente del Ministerio de Hacienda se suma al que TCero ya había presentado ante la Sala de lo Contencioso del TSJ contra el nombramiento del comité de expertos que ha puntuado las ofertas contenidas en el segundo sobre del concurso. Este equipo era el segundo al que la Consejería de Hacienda encargaba la evaluación de las ofertas técnicas presentadas por las cinco compañías que se disputaron un contrato de 75,5 millones de euros. Fue nombrado el pasado mes de septiembre después del cese del primer comité de expertos, que ni siquiera llegó a consensuar la forma de evaluar a los aspirantes.

En el informe que hizo público la Mesa de Contratación el pasado 14 de diciembre, estos expertos daban 36,5 puntos a Secuoya y 24,75 a TCero. El grupo murciano considera que esta valoración resulta «arbitraria»y «discriminatoria», a pesar de tener carácter «subjetivo».

Esta diferencia decidió la puntuación final del concurso, aunque TCero logró una leve ventaja en la oferta económica.

A los otros tres aspirantes el comité les puso una nota tan baja que quedaron eliminados del concurso al no alcanzar el mínimo exigido. La Mesa de Contratación ni siquiera abrió sus ofertas económicas, por lo que no se descarta que alguno de los excluidos también acabe recurriendo. Las tres compañías que quedaron fuera del concurso son: Promecal Audiovisuales, Now Audiovisual y una unión temporal integrada por Bainet, NRD, Eurocomunicación e Intercom.