El mercado, cada vez más amplio y dinámico, está en constante evolución. Ahora, a los productos no solo se les pide calidad o un precio competitivo, sino que además las empresas deben cumplir con objetivos en materia de sostenibilidad, igualdad, derechos laborales, y otras variables. Ante esta situación de cambio, hay dos conceptos que se mantienen como pilares clave y primarios sin los cuales no queda nada detrás, responsables además de garantizar a cualquier empresa la competitividad en el mercado: la Calidad y la Innovación.

Con el objetivo de analizar el peso de estos dos factores en el éxito empresarial, el diario La Opinión, en colaboración con Mercadona, organizó el pasado miércoles en las instalaciones del rotativo murciano una mesa de expertos que, moderada por el periodista Alejandro Lorente, contó con la participación de Marta Ortuño, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales en Francisco Aragón, Luis Miguel García; director general de Nueva Cocina Mediterránea; Ana Belén Martínez, directora regional de Relaciones Externas de Mercadona; y Joaquín Gómez, director general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO).

Ambas se retroalimentan y hacen posible el crecimiento empresarial. Y precisamente en un contexto tan cambiante, se postulan como los principales pilares sobre los que sustentar el éxito. Sin duda, la calidad y la innovación deben ir de la mano. Por una parte, la innovación se presenta como esa palanca que permite a las empresas ir avanzando y sacar al mercado productos que se diferencian y tienen un valor añadido para el cliente. Así lo explica Marta Ortuño, quien califica la innovación como «la clave de la innovación». La representante en la mesa de expertos de Francisco Aragón, empresa referente en el ámbito de los productos químicos para el cuidado del hogar, afirmó que «en un mercado globalizado, en el que existe tanta competencia, la calidad y la innovación de tus productos marcan la diferencia, además de asegurar que «la innovación va en el ADN de francisco Aragón».

Las empresas tienen interiorizado que la comunicación con sus clientes es básica en la búsqueda de nuevos productos para conseguir satisfacer sus necesidades

Otro de los claros casos de éxito en la Región de Murcia en cuanto a innovación es Nueva Cocina Mediterránea, una empresa que comenzó a trabajar con alimentos de cuarta y quinta gama cuando aún era algo completamente desconocido para la mayoría de la sociedad. Dirigir a la hostelería y al consumidor final productos envasados que no han sido sometidos a un tratamiento térmico posterior era algo disruptivo, y allí estaban ellos. «En una empresa debes tratar de seguir los ritmos de evolución y cambio. La innovación es imprescindible para seguir avanzando. Cuando observes que el mercado está cambiando más rápido que tu empresa, posiblemente tu empresa lleva un mal camino», expuso Luis Miguel García.

Una vuelta de tuerca a la innovación llegó en 2011 de la mano de Mercadona y su modelo de coinnovación, con el que se lleva a cabo un trabajo de escucha activa con ‘los jefes’, tal y como ellos llaman a sus clientes, para ver de primera mano cuáles son sus necesidades y poder así satisfacerlas. «La coinnovación no es otra cosa que escuchar al cliente para que, a raíz de ahí, de la mano de los proveedores especialistas, podamos hacer realidad las necesidades que nos transmiten», explicó Ana Belén Martínez. Desde Mercadona, además, relacionan la calidad y la innovación en toda estructura de su empresa. «La calidad contundente que nos exigimos en nuestros productos es fruto del esfuerzo y el trabajo de todos los departamentos de la compañía y sus proveedores, y teniendo siempre como faro a nuestros Jefes (clientes)», comentó la directora regional de Relaciones Externas de Mercadona, quien también aprovechó para añadir que «la innovación no es solo sacar al mercado un buen producto nuevo, sino también consiste en mejorar uno existente».

Esa alabanza de la calidad también fue compartida por el director general del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, quien afirmó que «cualquier empresa que no ofrezca productos o servicios de calidad no está en el mercado. Porque si no lo haces tú, lo hará la competencia». Desde el INFO ven la innovación como la herramienta de las empresas para dar respuesta a las necesidades de los clientes, incluso cuando estos aún no lo han demandado, ayudando además al sector empresarial a través de la incorporación de metodologías para poder abordar con garantías de éxito esta capacidad de identificar las necesidades. «Metodologías para impulsar la innovación hay muchísimas. El factor diferencial está en las personas dentro de las empresas, ese conocimiento interno que se puede y debe gestionar», afirmó Joaquín Gómez.

En un mercado tan competitivo, la innovación hace que los productos se asienten, y algunos claros ejemplos de ellos son las varillas ambientadoras producidas por Francisco Aragón y comercializadas por Mercadona, sobre las que se han realizado trabajos de mejora en ecodiseño, o la ensaladilla rusa de Nueva Cocina Mediterránea, también ofrecida al público por Mercadona. Además, esta toma de decisiones conlleva inversiones y creación de empleo, que más se puede pedir.

Es un hecho irrefutable que la Región de Murcia se encuentra a la cabeza de la innovación a nivel nacional en los últimos años. Las empresas tienen interiorizado que la comunicación con sus clientes es básica en la búsqueda de nuevos productos para conseguir satisfacer sus necesidades.

La Región de Murcia ha demostrado ser sostenible, emprendedora, exportadora y solidaria, reflejándose sobre todo en un sector agroalimentario referente a nivel mundial, muy cualificado, con productos de calidad y seguros, y capaz de sobreponerse a las dificultades que se le presentan en su entorno, dando muestras de su resiliencia y competitividad ante la adversidad.