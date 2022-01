La Región de Murcia ha comenzado a ‘doblar’ la sexta ola de la pandemia de coronavirus con una ralentización de los contagios en los últimos días.

El profesor de Física de la Universidad de Murcia (UMU) y asesor del Instituto de Salud Carlos III durante la crisis sanitaria con previsiones matemáticas, Antonio Guirao, afirma que «pese a la incertidumbre que hay, las previsiones se están cumpliendo tanto en España como en la Región de Murcia, donde estaba previsto que la semana pasada tocáramos techo casi rozando los 8.000 casos diarios».

El martes 11 de enero se superaron los 7.600 contagios de forma oficial, aunque Guirao está seguro que la cifra llegó a pasar los 8.000 casos, ya que este lunes se registraron más de 7.000 contagios antiguos que no habían sido notificados.

Para este investigador el modelo se está cumpliendo, aunque se puedan dar casos puntuales de días en los que haya algún pico porque se hagan más pruebas o test de forma masiva. «Pero debemos seguir analizando el promedio», insiste.

No obstante, considera que la bajada de esta sexta ola de la pandemia no va a ser tan rápida como lo ha sido la subida. «Ómicron no tiene por qué bajar tan rápido como ha ascendido, por lo que esperamos que haya un pico de la ola redondeado que pueda mantenerse como una pequeña meseta con varios días en los que se sigan registrando valores altos antes de comenzar a descender», explica el profesor de la Universidad de Murcia a LA OPINIÓN.

La característica diferenciadora de esta sexta ola de contagios de covid es que se han mezclado las variantes Delta y Ómicron. «La presencia de Delta comenzó a ser preocupante ya en diciembre y no la paramos con medidas de control, al tiempo que irrumpió Ómicron, que comenzó a crecer rapidísimo pillando a Delta a final de año, lo que hizo que se cruzaran ambas curvas».

Antonio Guirao dice que en la actualidad Ómicron ya representa el 90 por ciento de los contagios de la Región de Murcia frente al 10 por ciento de Delta. La previsión es que la primera baje más rápido, pero el descenso de Delta tendrá lugar a un menor ritmo, lo que se traducirá en que la bajada conjunta de ambas no vaya a la misma velocidad que se registró en la subida.

Contagio igual al sarampión

El investigador insiste en que la variante Ómicron está teniendo una letalidad similar a la que puede producirse con la gripe, «pero es mucho más contagiosa».

Mientras que en Delta la tasa de contagio es cuatro veces superior a la que se da en la gripe, con Ómicron en ocho veces superior, con una contagiosidad similar a la que se registra con el sarampión, «que es altísima». Ante quienes abogan por ‘gripalizar’ la covid y hacerle el seguimiento habitual que se puede hacer a cualquier otro virus, este físico afirma rotundamente que «hoy por hoy, este virus sigue siendo más grave que la gripe, ya que en dos semanas ha generado los mismos contagios que la gripe en todo un año».

Guirao: «Tenemos el triple de contagios de los contabilizados»

El profesor de Física de la UMU Antonio Guirao, cuyos modelos matemáticos han predicho con antelación el comportamiento que iba a tener la pandemia de covid, avisa de que «tenemos el triple de contagios de los que hay contabilizados de forma oficial» y explica que hay muchos pacientes que son asintomáticos, otros tantos que confunden los síntomas de la covid con un catarro o resfriado y no se hacen la prueba y otros que se hacen el test en casa y no tan siquiera comunican el resultado para que quede constancia y sea registrado al tener síntomas leves.

Para Guirao «estamos sufriendo una infección masiva porque se está mirando para otro lado y no se imponen medidas restrictivas, como sí se hizo en anteriores olas».

Pese a que el ascenso de esta sexta ola se ha frenado, el investigador hace un llamamiento a la población para que mantengan la prudencia, ya que «en unas semanas no podemos enfrentar de nuevo a un ascenso de las reinfecciones».