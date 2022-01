La comisión mixta que forman las consejerías de Salud y Educación rectificó ayer el protocolo sanitario para que, en caso de detectarse un brote, el confinamiento se limite a los alumnos que han compartido mesa en el comedor y a no a todo el turno, al igual que también afectará a los estudiantes que viajen en transporte escolar. La decisión llegó este miércoles tras ordenar el confinamiento y desalojo del centro en la mañana de ayer de más de 200 alumnos que conforman dos turnos del comedor del colegio Mariano Aroca de Murcia, un hecho que ocasionó un tremendo enfado en muchas familias del centro.

La cuarentena solo afectará finalmente a dos clases del quinto curso de Primaria del centro y no a los 250 alumnos de los turnos del comedor como se había comunicado a los padres horas antes de la rectificación. En los próximos días los equipos directivos recibirán un protocolo modificado que establecerá como brote en un aula la detección de cinco positivos o más, lo que llevará al confinamiento de toda la clase, pero los cambios vendrán en el caso del comedor y el transporte: no harán cuarentena todo el turno sino, en un principio, solo los de la misma mesa o que han compartido un mismo espacio en el autobús.

La detección de varios positivos por coronavirus en el comedor del centro obligó este miércoles al director del colegio a mandar un mensaje a los padres para pedir que recogieran a sus hijos del centro si estos estuvieron en el comedor entre los días 10 y 14 de enero. Según cifras facilitadas a este periódico, los dos turnos del comedor que se vieron afectados en un principio acogen a 252 alumnos del centro, por lo que la cuarentena afectaba en un principio a más de 200 de ellos sin contar con los que ya han dado positivo o estaban en cuarentena por ser contacto estrecho.

Denuncian «el caos» en los centros por los estrictos protocolos El caso del colegio Mariano Aroca de Murcia causó ayer un fuerte revuelo entre sindicatos y partidos. UGT ha denunciado que el protocolo de Sanidad «no está siendo efectivo» y está provocando «un autentico caos» en la enseñanza murciana tras el regreso de las vacaciones de Navidad. Comisiones Obreras por su parte pidió un refuerzo de profesorado para los centros por las continuas bajas en las plantillas docentes. Ciudadanos considera que la orden por la cual cuando hay cinco alumnos positivos en el comedor se envían a todos a casa «es desproporcionada y perjudicará gravemente al normal desarrollo del curso académico», por lo que piden una modificación, que finalmente se ha realizado. Por otro lado, el Ayuntamiento de Murcia realizó ayer tests de antígenos a los 70 empleados de las siete escuelas infantiles del municipio.



Un portavoz de la Consejería remarcaba que los protocolos sanitarios establecidos para los casos de brotes no están adaptados para situaciones como comedores o transporte escolar, por lo que si se registran cinco casos o más todo el grupo debe hacer cuarentena, como ocurre en las clases de Infantil donde los menores de seis años no llevan mascarilla. Educación señala que el director del centro, que asumió el cargo recientemente, comunicó a los padres esta decisión tras conocer de varias familias que un número de alumnos indeterminado había dado positivo tras ser sometidos a un test de antígenos en casa, y estos menores eran usuarios del comedor. Ahora los cerca de 50 alumnos afectados no volverán a clase hasta el 25 de enero.

A lo largo de la mañana las familias fueron recogiendo a sus hijos del centro ante las indicaciones hechas por la Consejería, pero para el resto de alumnos que no asistieron al comedor podrán seguir con las clases de forma normal. El centro cuanta con tres líneas por curso, lo que hace de este colegio uno de los más grandes de la capital, con aproximadamente 700 alumnos en sus aulas.

Colapso de positivos

El colapso a la hora de comunicar y registrar los positivos por parte de Salud Pública y Educación hace pensar a la asociación de padres y madres del centro que el número de positivos asciende a más de cinco por grupo de comedor. Tania Palop, presidenta del AMPA del colegio, señala el problema que están teniendo con un aula de Infantil: «Se han detectado doce positivos en esa clase pero como no se han registrado de forma oficial esos contagios, no se ha mandado cuarentena a todos todavía». Muchos padres comunican al centro el positivo de su hijo al realizar una prueba de antígenos, pero Salud Pública no llega a tener constancia. «Las familias están muy enfadadas con cómo se están gestionando los casos en los centros, donde hay un número más elevado de contagios que las cifras que manejan las consejerías de Salud y Educación».