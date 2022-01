La escasez de profesionales sanitarios para cubrir sustituciones sumado a las bajas que se están registrando por contagios covid en la plantilla del Servicio Murciano de Salud (SMS) ha llevado al organismo autónomo a emitir una orden por la que se alarga el plazo que tienen los trabajadores para consumir los días libres acumulados del año anterior.

Concretamente, según ha podido confirmar La Opinión, el plazo se alarga hasta el próximo 31 de marzo para que así los sanitarios no se tengan que ausentar de sus puestos en plena sexta ola si no quieren perder las jornadas acumuladas.

El propio consejero de Salud, Juan José Pedreño, informaba este lunes de que actualmente tienen 541 trabajadores con baja laboral por coronavirus, de los que 98 son médicos y 207 enfermeros. Una situación que están sorteando como pueden ante la escasez de profesionales, lo que obliga en muchos casos a los compañeros en activo a doblar consultas.

Precisamente, las bolsas de médicos de familia y de enfermería se encuentran agotadas, lo que ha llevado al SMS en los últimos meses a hacer varios llamamientos de urgencia para intentar atraer a profesionales de otras autonomías.

El secretario general de la Federación de Sanidad de CCOO, Miguel Ángel López, insiste en que esta situación no es nueva, ya que también se vivió el pasado año tras la tercera ola, cuando el SMS tuvo que alargar el plazo para disfrutar de los días de libre disposición hasta final de marzo y, posteriormente, hasta el 31 de mayo. «Esto es una pescadilla que se muerde la cola porque al no haber profresionales suficientes los que hay hacen horas de más y acumulan días, pero esos días no se los pueden coger», por lo que pide al SMS que se plantee pagar los excesos de jornada en lugar de dar libranzas.