Belén Esteban ha visitado este miércoles el estand de la Región en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) para deleitarse con los sabores que ofrece la huerta murciana en la capital madrileña durante los días del 19 al 23 de enero.

La tertuliana de Sálvame se ha pasado por la popular feria para promocionar su gama de productos alimenticios: gazpachos, salmorejos y cremas de verduras, entre otros. Y, para ello, se ha presentado en el expositor murciano, puesto que la mayoría de los productos que ha empleado para elaborar sus recetas provienen de la huerta murciana: "La verdad es que estoy muy contenta y estoy muy involucrada en el proceso. He tenido que ir mucho a Murcia para ver el producto, hasta que di con la receta y me gustaba. He sido muy exigente."

Este año la Comunidad ha doblado su espacio en Fitur con el objetivo de atraer a los turistas que recibió en 2019, el año anterior a la pandemia. El expositor de la Región en Fitur pasa de 500 a 1.000 metros cuadrados de superficie con dos escenarios principales, cambia su ubicación para tener "más visibilidad" y cuenta con 150 metros cuadrados de pantallas.

El objetivo, según expresó el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, durante la presentación del expositor en Cartagena, "la capital turística de la Región", es atraer a visitantes, sobre todo a turistas con "mayor capacidad de gasto" y reducir la estacionalidad.

El consejero destacó entonces que 2021 se cerró con la Región como el cuarto destino de costa en España, con un 67% de ocupación hotelera y ha asegurado que el Plan Estratégico de Turismo del Ejecutivo autonómico, con más de 200 millones de euros para 10 años, pretende lograr 24.000 nuevos empleos.