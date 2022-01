Ingresaron en el hospital como pacientes covid. En ese momento, afirmaron estar vacunados contra la enfermedad, y así figuraba en el sistema. Sin embargo, su estado de salud fue empeorando y tuvieron que ser trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Entonces, ante la gravedad de su situación, reconocieron al equipo médico que nunca les inocularon la fórmula contra el coronavirus. El Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia ya tiene en sus UCI a dos de estos casos, que sepan.

«En el sistema del Servicio Murciano de Salud (SMS) aparecen como vacunados, pero tienen cero anticuerpos», desvela a LA OPINIÓN uno de los sanitarios que trabajan en la UCI del hospital murciano.

Como les han explicado a los profesionales los propios ‘impostores’, que tienen edades comprendidas entre los 30 y los 40 años, lo que hicieron fue acudir a los centros de vacunación para recibir su dosis. Una vez allí, formaron la cola para ser inmunizados hasta llegar a la mesa en donde personal del SMS recogía los datos de cada uno de los nuevos vacunados. Una vez añadidos a la lista, se salían de la cola antes de que les tocara el turno de recibir el pinchazo.

Sin entrar en los motivos que mueven a los negacionistas o antivacunas a rechazar la solución que ofrece la ciencia para hacer frente a la pandemia, lo que busca el ‘impostor’ es poder librarse de las restricciones impuestas para los no vacunados, al disponer de certificado covid que les permite entrar en los establecimientos que así lo requieran y viajar al extranjero, ya que la mayoría de los países exigen el pasaporte covid.

Los no vacunados que no han pasado la covid no pueden escapar ante una evidencia: carecen de anticuerpos

Hace dos semanas que estas dos personas ingresaron en la UCI del Reina Sofía por problemas de insuficiencia respiratoria. Ayer seguían ocupando dos de estas camas, aunque «ya están mejor», informan las mismas fuentes sanitarias.

Desde el SMS conocen que en la Región hay un cierto número de ‘impostores’, principalmente por las vacunas sobrantes en Atención Primaria. Los números no engañan: «Si no se han puesto esas dosis, es que no están vacunadas todas las personas de la lista».

Los profesionales del Reina Sofía no saben explicar qué mueve a estas personas a rechazar la vacunación ni han intentado razonar con ellas. «Tenemos mucha gente a la que atender y tampoco nos va aportar nada, tan solo trabajamos para darles a todos los pacientes el mejor cuidado».

Fuentes oficiales del centro sanitario se limitan a decir que «es cierto que hay rumores entre los hospitales» de pacientes que dicen estar vacunados con pasaporte covid y al ingresar en UCI confiesan que no están vacunados, «pero de momento no tenemos constancia real o demostrable de que sea así». En cualquier caso, señalan que si hubiera indicios de algún caso concreto se abriría una investigación.

El jefe de la UCI del Hospital Virgen de la Arrixaca, Rubén Jara, afirma que en su servicio no han tenido ningún caso de pacientes impostores que hayan dicho estar vacunados contra la covid y posteriormente hayan reconocido no estarlo, tras empeorar su estado de salud. «Llevamos un registro informatizado de todos los casos, vacunados y no vacunados, que se trasladan a Salud, pero no hemos tenido hasta el momento ninguno de los llamados ‘impostores’», explica.