Ciudadanos quiere recuperar su voz en el próximo barómetro del Cemop y, para ello, va a exigir a la Mesa de la Asamblea Regional que traslade al Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública sus preguntas como partido.

Este organismo, que financia el Parlamento autonómico y forma parte de la Universidad de Murcia (UMU), reclama al presidente de la cámara cada semestre una pregunta de cada uno de los partidos con representación en el hemiciclo para elaborar su estudio demoscópico. Hasta ahora, el portavoz de cada grupo parlamentario era el encargado de trasladar a la secretaria general de la cámara una única cuestión que estiman pertinente para ser introducida en el barómetro y esta la remite a los investigadores demoscópicos.

Desde el mes de marzo de 2021, cuando tuvo lugar la moción de censura fallida y los dos diputados de Ciudadanos perdieron su grupo parlamentario, no es el partido el que hace las preguntas, sino los expulsados naranjas, que son quienes integran el grupo.

«Es una aberración que pregunte un grupo de expulsados bajo el control del PP que no nos representa» David Sánchez - Secretario de Programas de Cs

«Es una aberración que pregunte un grupo de expulsados bajo el control del PP que no nos representa», denuncia David Sánchez, secretario de Programas de la formación en la Región. En este sentido, desde Cs entienden que una encuesta electoral «nada tiene que ver con los grupos parlamentarios de la Asamblea», sino con los partidos que se presentan a las elecciones. «Son ellos, nosotros, los que debemos formular la pregunta que nos toca», explican.

«Mientras había grupos parlamentarios que representaban a los partidos, no había problema», reconoce Sánchez, «pero la situación ya no es la misma».

Sánchez considera que, si de las cinco preguntas que va a recoger el Cemop, una es del PP y otras dos de «tránsfugas o expulsados a su servicio», se «evita» que la oposición pueda preguntar y, por tanto, «las respuestas al barómetro quedan alteradas».

Los diputados de Cs Ana Martínez Vidal y Juan José Molina registraron ayer una solicitud pidiendo a la secretaria general que les indique la forma de hacerle llegar la pregunta de Cs.

Desde la formación que lidera en la Región María José Ros también se han dirigido al Cemop, que les ha indicado que la decisión de quién hace las preguntas corresponde a la propia Asamblea.

"Hay cinco preguntas para cinco grupos, pero lo consultaré con los servicios jurídicos» Alberto Castillo - Presidente de la Asamblea

Alberto Castillo, por su parte, explica que «hay cinco preguntas para cinco grupos», además, subraya que «el reglamento de la casa no distingue entre partidos y grupos», aunque reconoce también que en la normativa interna de la cámara murciana no se especifica que las preguntas hayan de partir de los grupos.

De todas formas, el presidente de la Asamblea adelantó a esta Redacción que estudiará la cuestión: «No tengo ningún inconveniente en hablarlo con los servicios jurídicos y en consultarlo con el propio Cemop». Y señaló que, hasta la fecha, nadie le había traslado problemas con este asunto.

«Lo cerraremos»

El partido Vox lleva sin hacer preguntas a la ciudadanía a través del Cemop desde que perdieran su grupo parlamentario, a mediados de 2020. No obstante, su presidente provincial, José Ángel Antelo, no se muestra preocupado. «El Cemop no es un organismo al servicio de los partidos, sino de quien le paga, de Teodoro», afirma, en referencia al secretario general del PP nacional, el ciezano García Egea.

En su opinión, no se debería gastar dinero público en «encuestas a medida», sino que cada partido debería pagarse sus propios barómetros. Además, advierte: «Cuando gobernemos, cerraremos el Cemop».