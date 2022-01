La portavoz de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, defenderá mañana en la tramitación de los presupuestos regionales una enmienda para introducir la creación del Parque Regional del Mar Menor, "una medida con la que se dotaría de la máxima protección a la laguna salada, unificando la maraña burocrática actual y extendiendo las medidas para salvaguardarla a todo el litoral que abarca", afirman desde la formación morada.

No es la primera vez que desde Podemos llevan esta iniciativa al Parlamento autonómico y, hasta la fecha, siempre se han "quedado solos", ya que el PSOE tampoco les ha apoyado. Marín ha considerado que esa actitud "es la esperable por parte del Partido Popular, que es quien ha tolerado las agresiones contra el Mar Menor y quien está siendo investigado en los tribunales por ello en causas como el caso Topillo". No obstante, señala que no podían esperar que el PSRM, "que públicamente mantiene un discurso crítico con la gestión, se dedique a apoyar todas las medidas que plantean desde los lobbies del agronegocio, pactando con el Partido Popular la legalización de los vertidos y votando en contra sistemáticamente de las medidas de los colectivos ecologistas".

Por este motivo, la dirigente morada exige a José Vélez, secretario general de los socialistas murcianos, un "cambio de postura" y que se aleje de los planteamientos defendidos durante los últimos años por su formación. "Mucho discurso, mucha foto, pero a la hora de la verdad, siempre votan junto al PP cuando ya no hay cámaras delante", ha sentenciado.

La creación del Parque Regional del Mar Menor es una propuesta, explican desde Podemos, que nace en los movimientos sociales y en los colectivos vecinales y ecologistas, y que cuenta con el respaldo de numerosos científicos, e incluso del Colegio Oficial de Geógrafos. En este sentido, consideran que votando a favor o en contra se demostrará "quién está por resolver un problema ambiental de primera magnitud y quién pretende hacer muchos discursos, decir muy buenas palabras, pero nunca vota a favor de las medidas reales que pondrían punto y final a las agresiones contra el Mar Menor".

Macrogranjas

Otra de las enmiendas presentadas propone poner coto a la proliferación de macrogranjas, una propuesta que desde Podemos llevan planteando desde hace años, pero que ahora se ha puesto de actualidad "gracias a la defensa que la derecha está haciendo de un modelo de negocio antiecológico, contaminante, depredador del territorio y que sólo genera incomodidad a los vecinos y vecinas de las zonas donde se instalan, despoblación y desempleo", explican los morados.

Precisamente este fin de semana, la portavoz visitó junto a Javier Sánchez Serna las inmediaciones de varias macrogranjas en la comarca del Noroeste, donde pudieron hablar con vecinos que "rechazan de plano la ganadería intensiva, apostando por el modelo tradicional extensivo, propio de nuestra zona, que crea empleo y afianza a la población en el territorio".

78 enmiendas

Por otra parte, Podemos ha registrado para el debate sobre el proyecto de Presupuestos Regionales 78 enmiendas que corregirían "los aspectos más sangrantes y antisociales" del proyecto de López Miras, "consistente en recortar y desmantelar los servicios públicos en favor de empresarios amigos".

Por ello, pretenden impulsar un Plan de choque para la Atención Primaria y la salud mental que refuerce estos "servicios que se han visto completamente desbordados durante la pandemia". Para Marín, "todo el mundo, excepto López Miras y el Partido Popular ha aceptado durante esta pandemia que necesitamos reforzar la sanidad, especialmente la Atención Primaria, ya que incluso se están dando casos de infradiagnóstico de enfermedades graves por el colapso al que la covid llevó a una sanidad como la regional, que ya venía sufriendo años de recortes".

Sin embargo, denuncia que los presupuestos regionales "siguen metiendo la tijera a la sanidad, desviando recursos públicos a empresas privadas, despidiendo personal sanitario y sin aportar ni una solución que acabe con una situación tensionada en la sanidad".