“Soy positivo en test de farmacia” es el nombre de la nueva pestaña que habilitará desde este lunes la Consejeria de Salud en la web y aplicación móvil de citas médicas para que aquellas personas que hayan dado positivo en coronavirus mediante un test de farmacia o en su domicilio puedan notificarlo.

De esta forma, quienes necesiten la baja laboral podrán pedirla directamente a través de la web, para lo cuál se le realizará una nueva prueba de confirmación del positivo.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha informado tras la reunión del Comité de Seguimiento Covid de que desde las 15.00 horas de este lunes cualquier positivo en un test Covid realizado en casa se podrá notificar a través de la web, ya sea para solicitar la baja médica o cita con el facultativo si el paciente lo precisa.

Pedreño ha explicado los tres supuestos que se pueden dar: si el test se realiza por los equipos del 061 y el resultado es positivo se tramita de forma automática la autocita; si la prueba se hace en una farmacia el boticario registrará el positivo y lo notificará a Salud Pública; y si el test se ha realizado en casa será el paciente el que entrará en la web a través de la nueva pestaña “Soy positivo en test de farmacia”.

A través de esta pestaña el usuario tendrá dos opciones, solicitar la baja laboral si la precisa (para lo cual se le hará una nueva prueba para confirmar el positivo) o coger cita con su médico si lo precisa por su estado de salud, caso en el que no se sometería a una segunda prueba.

En el caso de que el usuario no precise baja laboral ni cita con su médico, el responsable de Salud recuerda que deberán continuar en casa cumpliendo las recomendaciones de aislamiento durante 7 días. Y en el caso de que haya un empeoramiento de su estado de salud deberá contactar con los servicios sanitarios.

Herramienta para que no se ‘escapen’ los positivos

Una de las dudas que plantea el nuevo sistema es qué ocurrirá con aquellas personas asintomáticas o con síntomas leves que no contacten con su centro de salud al encontrarse bien o qué no requieran baja laboral, ya que no se conocería su positivo y no quedarían registradas en el sistema.

En este caso, el consejero de Salud explica que se está trabajando con Salud Pública en ver la fórmula de que todos los test queden registrados, ya que “los que se hacen en los domicilios son un cajón de sastre”, ha reconocido Pedreño.

Por ello, “queremos habilitar los circuitos adecuados, ya que está nueva herramienta que entra en vigor este lunes no es exclusiva para notificar los casos”.