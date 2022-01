Las Policías Locales de las dos principales ciudades de la Región, Murcia y Cartagena, han puesto decenas de denuncias por permitir a locales de ocio y restauración el paso de clientes sin mascarilla. Cabe recordar que llevar el tapabocas es obligatorio en el interior de los establecimientos: hay que entrar con él y llevarlo puesto todo el rato, excepto cuando se dé un trago a la bebida o se lleve el alimento a la boca.

En el caso de la Policía Local de la capital de la Región, los agentes no comprueban si los encargados de los bares exigen o no la mascarilla al pasar: comprueban que los clientes la lleven puesta.

«Denunciamos lo que observamos», explican fuente policiales, que, si detectan que hay clientes sin mascarilla, proceden a multar al responsable del local.

En lo que va de año 2022, los municipales han puesto en Murcia 66 denuncias a distintos locales de ocio porque había en su interior gente sin tapabocas, indican fuentes policiales.

En cuanto a la cuantía de la multa, «la responsable es Salud, de la Comunidad, es la que tramita el expediente sancionador», detallan las mismas fuentes.

Aforos y código QR

En cuanto a sanciones por no pedir el denominado ‘green pass’ o pasaporte covid, la Policía subrayó que lo que los agentes hacen es «comprobar el aforo» del local en cuestión y preguntar a los clientes si les han pedido o no el código QR al entrar. En lo que va de año, no obstante, no han sancionado a bares por excederse en el aforo.

En el caso de Cartagena, ascienden a cero las denuncias por no pedir el pasaporte covid. Desde el pasado 1 de diciembre han sido denunciadas 18 personas por no llevar mascarilla en el interior de los bares, informan fuentes municipales. De esas 18, cinco han sido sancionadas en 2022. Cada una de ellas ha de abonar cien euros.

En lo que respecta a Lorca, cero sanciones. «Tuvimos una reunión previa con Hostelor para informarles y, en los días previos, la Policía administrativa pasó por la mayoría de los locales, recordando todas las medidas», apuntó el concejal de Seguridad Ciudadana de la Ciudad del Sol, José Luis Ruiz Guillén.