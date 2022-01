Dispondrá de una dotación 150 millones de euros con cargo a los presupuestos de la Comunidad, a los que se sumarán otros 60 millones procedentes de los fondos Next Generation de la UE para los próximos tres años.

Fue presentado a los representantes de las organizaciones empresariales del sector turístico de la Región durante un acto celebrado en las Claras.

Según la previsiones del Ejecutivo, la aplicación de las medidas destinadas a la diversificación y la aplicación de la inteligencia artificial para facilitar la digitalización del sector en la Región permitirán la creación de 24.000 nuevos empleos. En este momento trabajan en la hostelería y las empresas turísticas en torno a 45.000 personas.

El plan incluye medidas específicas para las distintas facetas que ofrece la actividad turística en toda la Región: «la oferta de sol y playa, el turismo cultural, religioso, de cruceros, de festivales, de interior, de naturaleza, de deporte, de enogastronomía, de salud y bienestar y el turismo de congresos y negocios».

Según explicó López Miras, las claves de la estrategia prevista para los próximos diez años se sustentan en «la revitalización de destinos para hacerlos más seguros y modernos, el desarrollo sostenible con un impacto ambiental cada vez menor, la mejora de la formación de los profesionales para ganar competitividad, la fidelización de un turista con mayor capacidad de gasto y la creciente digitalización».

Destacó especialmente la importancia del medio ambiente como uno de los factores que condicionarán la capacidad de atracción del turismo «con el Mar Menor como protagonista». «La Región debe ser verde», dijo.

También presumió de que la decisión del Instituto para la Calidad Turística Española de otorgar a Murcia el Premio Q de Calidad Turística 2022 demuestra que las posibilidades de la Región están siendo valoradas fuera de Murcia.

Entre las novedades figuran iniciativas como la Oficina de Inteligencia Turística creada por el Instituto de Turismo, que actuará como «un verdadero asistente a la gestión de alojamientos, destinos y productos turísticos a modo de un ‘oráculo turístico’».

López Miras considera «imprescindibles» los fondos europeos para ayudar a la recuperación y abogó por «unos criterios objetivos para que todas las regiones reciban lo que es justo en base a los datos establecidos por la Comisión Europea, como PIB, población y tasa de desempleo».

En este sentido, reafirmó que no está satisfecho con «la ejecución y la distribución de dichos fondos» y señaló que si los 60 millones previstos para esta Estrategia no llegan, «los demandaremos en aquellas instancias donde sea necesario».

Por otra parte, la colaboración de la Red de Cátedras de Turismo de la Región permitirá fomentar «la investigación, la difusión y la transferencia de conocimiento turístico» entre las empresas del sector y el mundo académico.

Rehabilitación de los destinos

El Plan Estratégico persigue un cambio que garantice la competitividad y la sostenibilidad de los destinos turísticos regionales.

Mejora de la calidad

Potenciará la mejora de los estándares de calidad tanto en las empresas como en las actividades turísticas.

Diversificación

La reestructuración de los destinos permitirá reorientar la demanda y diversificarla.

Menos estacionalidad

La captación de turistas en los mercados internacionales es una de las alternativas para alargar la temporada de verano.

Identificar la Costa Cálida

Se impulsará la marca Costa Cálida como «destino único» con especial atención al Mar Menor.

Promoción

Habrá acuerdos con turoperadores, mayoristas y portales.

Profesionalización

La formación irá acompañada del apoyo a las empresas.

REACCIONES

Jesús Jiménez, HoyTú: "Si hay el mismo presupuesto en los próximos años, pocos cambios se podrán hacer"

Jesús Jiménez, presidente de la patronal regional de la hostelería HoyTú, considera insuficientes los 150 millones que destinará el Ejecutivo a la financiación del Plan del Turismo, junto con los 60 millones que pueden llegar de los fondos europeos. Jiménez recordó que la Comunidad ya ha venido asignando al turismo «unos 15 millones anuales» y apuntó que «pocos cambios se podrán hacer» durante la próxima década «si no hay presupuesto. Si no se aporta una mayor cantidad, seguiremos igual. Sin embargo, hay comunidades que tienen el doble», indicó. Destacó también que «el Mar Menor debe ser la prioridad. Si no se recupera, no hay nada que hacer». Se lamentó de que la recuperación no será posible este año.





Soledad Díaz, Hostetur: "Hay que hacer promoción en Asturias para que Volotea siga volando al llegar septiembre"

Soledad Díaz, presidenta de la asociación que agrupa a los hoteles y establecimientos turísticos de la costa Hostetur, apunta que las iniciativas contempladas en el plan presentado este viernes deben incluir también «campañas de promoción puntuales» que ayuden a alargar la temporada alta. Como ejemplo, aludió a las posibilidades que ofrece Asturias y propuso conseguir «que la compañía Volotea mantenga los vuelos a Oviedo después del mes de septiembre, en lugar de desviarlos a Alicante». Considera que el nuevo plan puede contribuir a relanzar la Región como destino turístico, «si le ponemos interés», y agradece que «se tenga en consideración el PIB» generado por este sector, pero también cree que es vital recuperar el Mar Menor.