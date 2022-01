Este es el precio máximo para estos productos acordado ayer por la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos, que supone el precio «más asequible posible», según dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras conocerse el coste máximo fijado.

La directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, Patricia Lacruz, firmará la orden que fija un máximo de 2,94 euros para estos test que hoy viernes publicará el Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor este mismo sábado.

Tras conocerse la noticia, desde el Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia explican a LA OPINIÓN que «el precio fijado por el Gobierno supondrá que la mayoría de las farmacias tendrán en este momento que dispensar estos productos sanitarios por debajo del precio de adquisición», algo que dicen que asumirán «por responsabilidad y por la vocación sanitaria y de servicio de los farmacéuticos, que han demostrado siempre poner por delante la salud de los pacientes».

En la Región de Murcia hay un acuerdo entre Salud y los farmacéuticos para que las farmacias adheridas realicen la prueba a los ciudadanos. Según las cifras del Colegio, desde el 29 de diciembre hasta hoy se han hecho más se 10.000 test y se han detectado 2.253 positivos.

La Comisión Interministerial, que es el órgano colegiado del Ministerio de Sanidad, al que pertenecen otros ministerios y las comunidades autónomas, fijaba ayer la cifra de 2,94 euros considerando los precios de venta de las distribuidoras, el margen de beneficio de los productos sanitarios, el precio de venta al público y el de los países de nuestro entorno.

Según ha explicado Lacruz, han tenido en cuenta los precios desde julio, cuando empezaron a venderse sin receta en farmacias, hasta la fecha, y han concluido que los más orientativos son los que se registraron la semana del 20-21 de septiembre y la del 13 de diciembre.

La media de precio de las dos etapas, estimando además que son productos exentos de IVA y «el margen en el marco comercial que las oficinas de farmacia, por la labor que desarrollan en el marco de la dispensación tienen de manera similar a los medicamentos», han identificado «una orientación de precio» que «se ha matizado en un marco de precios del entorno», dando como resultado los 2,94 euros.

«Nuestro objetivo prioritario era estabilizar el suministro» de un producto sanitario cuya demanda exponencial se ha multiplicado por más de 1.000 en estas semanas y, «una vez establecido, hemos ido a la regulación de un precio máximo de venta y del interés de todas las partes», indica la propia ministra Darias.

Y es así como se ha alcanzado el «precio lo más asequible posible manteniendo el equilibrio para que el producto esté disponible en el canal farmacéutico».

A diferencia de otros países europeos, los test de autodiagnóstico en España continuarán siendo de venta exclusiva en farmacias aunque las grandes superficies y otras colectivos venían reclamando que se liberalizara fuera de ellas; sin embargo, desde el Ejecutivo sostienen que deben dispensarse solo en estas oficinas por cuestiones de seguridad.

Los farmacéuticos han celebrado esta decisión, aunque ello les va a conllevar tener que vender por debajo del precio de coste. El Consejo General de Colegios Farmacéuticos (CGCOF) y la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) asumen, en palabras de la segunda, que «circunstancias extraordinarias requieren medidas extraordinarias».

«Si en este momento complicado se solicita a las empresas de distribución farmacéutica realizar un esfuerzo más en nuestro compromiso con los ciudadanos, lo asumimos», ha señalado Matilde Sánchez, presidenta de Fedifar.

Desde el CGCOF, su presidente, Jesús Aguilar, añade que esto «va a conllevar que la mayoría de las farmacias dispense en este momento los test por debajo del precio de adquisición».

Desde el PP venían exigiendo que el límite fuera de 2 euros y gratis para personas con bajos niveles de renta; la portavoz popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha criticado nuevamente que «el Gobierno llega tarde y mal».

Quejas de los consumidores al detectar boticas que cobran doble





Las organizaciones de consumidores han detectado que hay farmacias murcianas que están cobrando al ciudadano por hacerles la prueba además del precio del kit, algo que desde el Colegio de Farmacéuticos indican que está prohibido, ya que hacer la prueba no tiene ningún coste. La presidenta de Thader Consumo, Juana Pérez, denuncia la falta de información que tienen los consumidores y que no se hayan dado a conocer las condiciones y el listado de boticas que hacen la prueba. No obstante, Pérez cree que la regulación del precio de estos test de antígenos es «muy positiva».

Por su parte, el responsable de Consumur, Roberto Barceló, explica que «siempre hemos pensado que los test, al igual que las mascarillas, tenían precios desorbitados y el mercado se estaba aprovechando al ser un producto de primera necesidad para el cuidado de nuestra salud», por lo que celebra esta decisión, aunque cree que llega tarde.