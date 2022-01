El juzgado de Lo Penal 6 de Murcia ha absuelto a las dos ginecólogas del Hospital Virgen de la Arrixaca acusadas de la muerte de una bebé durante el parto en octubre del año 2008 en el centro sanitario de El Palmar.

En el juicio celebrado el pasado mes de septiembre contra estas dos sanitarias se debatió sobre si la muerte de la niña, hija de María del Mar Vicente y José Carlos Moreno, había sido un homicidio por las negligencias y el retraso en la atención denunciadas por la acusación o si se trató de un aborto. Sin embargo, en la sentencia conocida hace unos días, el juez estima que se trató de un aborto y absuelve a las dos ginecólogas por prescripción.

El abogado de la acusación, Miguel Cáceres, del bufete García Valcárcel y Cáceres, considera que en este caso el juez no ha tenido en cuenta el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, que ya indicó que al haberse iniciado el parto se trataría de un homicidio y no de un aborto, estimando el tiempo de prescripción en cinco años y no en tres.

La acusación particular pedía una pena de cárcel de dos años y medio y una inhabilitación de cuatro años y medio para las facultativas de la Arrixaca, mientras que la Fiscalía redujo su petición de cárcel a dos años y aumentó la petición de inhabilitación a cinco años para ambas ginecólogas.

Tras conocerse la sentencia, Juan Carlos Moreno explica a LA OPINIÓN que van a recurrir esta decisión judicial al considerarla «totalmente injusta y terrible». Recuerda que «llevamos trece años luchando para que se haga justicia por la muerte de nuestra hija y ahora no nos vamos a cruzar de brazos porque un juez quiera quitárselo de en medio diciendo que ha prescrito. Es muy triste, pero seguiremos luchando mientras nos queden fuerzas».