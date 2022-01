Sucedió el temido colapso. La vuelta al cole tras estas navidades ha sido el regreso a la actividad escolar más complicado en la Región desde que la pandemia se asomó a la vida de los murcianos en marzo de 2020. La incidencia de la sexta ola en la comunidad dejó ayer un importante número de profesores de baja, sea por contagio, por cuarentena al ser contacto estrecho o por los efectos secundarios de la dosis de refuerzo que se suministró este fin de semana, a lo que hay que sumar jubilaciones, bajas médicas, etc.

Las primeras horas del día de ayer fueron realmente caóticas para algunos centros, donde llegaban a faltar hasta el 20% de la plantilla por culpa de la covid. Esto obligó, ante la imposibilidad de vigilar tantas clases sin docentes, a reunir en el patio varios cursos durante una o dos horas. También hubo que tirar de profesores de guardia, docentes de alumnos con necesidades educativas especiales o de aquellos que se ofrecían voluntarios para atender a los alumnos en las propias clases.

La Consejería de Educación emitía a mediodía un comunicado donde señalaba que solo el 1,4% del profesorado no asistió a clase (371 docentes) por ser positivo en coronavirus. Sin embargo, las estadísticas del departamento de María Isabel Campuzano no cuentan con los docentes que no asistieron por el malestar de la reacción de la tercera dosis de la vacuna ni tampoco con aquellos que no pudieron tramitar una baja médica por el colapso que la Atención Primaria vive estos días, por lo que los equipos directivos no podían comunicarlos de forma oficial como ausentes en el día de ayer. «El regreso a las aulas después de las vacaciones de Navidad se ha producido con normalidad», señalaba Educación.

A consultas de este periódico, tanto asociaciones de directores como los propios centros refieren que miles de alumnos se quedaron sin dar clase en la Región de Murcia, sobre todo en las primeras horas del día. Educación no facilitó datos de alumnos contagiados, pero según el parte de incidencia diaria de la Consejería de Salud 6.689 menores de 19 años han dado positivo en los últimos siete días.

La crítica es generalizada. Los directores no comprenden cómo se ha gestionado «tan mal» el calendario de vacunación para la tercera dosis contra la covid. «Estamos fatal, nos faltan ocho profesores entre positivos y efectos secundarios por la vacuna»; señala Roberto García, director del IES Valle de Leiva de Alhama de Murcia. En el IES Vicente Medina de Archena más de una docena de profesores han faltado por ser positivos de una plantilla de 85 docentes.

Miguel Oliva, director del IES Monte Miravete de Murcia, es claro: «Este parte de bajas no lo he visto nunca». Las primeras horas del día las ha dedicado a poner a profesores de guardia y a los alumnos más mayores los han sacado a la pista deportiva del centro para tenerlos vigilados. El propio equipo directivo se ha puesto a realizar sustituciones «ya que las primeras horas del día han faltado entre 10 y 12 profesores».

La presidenta de la asociación de directores de Secundaria, Isabel Saturno, directora del IES Sanje de Alcantarilla, ha criticado la falta de previsión en las sustituciones del profesorado que causó dificultades para impartir clases este lunes. El IES Antonio Hellín de Mazarrón ha sido otro de los centros más afectado en esta primera jornada del segundo trimestre escolar al faltar 14 profesores de un total de 60, es decir, el 20% de la plantilla no pudo asistir, tal y como confirma su directora Mari Carmen Marín. Entre el coronavirus, cuarentenas, efectos secundarios, jubilaciones y otras situaciones que han causado baja laboral, el centro ha podido sobrevivir a estas primeras horas lectivas «como hemos podido, pero priorizando la atención del alumnado». Para ello, el equipo directivo pidió a los docentes que cancelasen sus horas de atención a padres o reuniones para que acudan a hacer guardia a las clases. «Confío en que la Consejería solucione esto pronto porque nos esperan semanas muy complicadas», asegura Marín. La Asociación de Directivos de Educación Infantil y Primaria de Murcia (Direcmur) teme una semana complicada en cuanto a faltas entre los trabajadores los próximos días y pidió a Educación agilizar las sustituciones.

Balance de los sindicatos

La cifra de contagios facilitada por la Consejería dista mucho de los sondeos por centro que realizaron ayer los sindicatos de Educación. El Sterm calcula que se han producido cerca de 1.500 bajas entre el profesorado con un impacto muy desigual en los centros educativos donde se ha llegado a registrar en algunos centros más de 12 bajas. Un balance de 73 centros consultados por Comisiones Obreras señala un total de 212 docentes de baja por motivos del coronavirus y otros 67 por otros motivos. ANPE subraya que en los colegios pequeños faltaron entre uno y dos docentes, mientras en los más grandes fueron entre dos y cinco. En institutos, algunos llegaron a contar hasta con 13 o15 ausencias.

Educación asegura que cubrirá todas las bajas

Educación cifró ayer en once centros a los que le faltaba el 10% de su plantilla por tener coronavirus. Ante este hecho, la Consejería anunció para este martes una adjudicación telemática masiva para cubrir todas las vacantes con independencia de su duración. La pasada semana se priorizó la búsqueda de sustitutos para los centros donde faltarían uno de cada diez docentes este lunes. A lo largo de la semana, Educación seguirá llamando para cubrir vacantes para que los interinos de la misma area temática que los compañeros de baja se incorporen de forma inmediata. El martes día 18 volverá a hacerse una nueva adjudicación telemática para seguir cubriendo posibles nuevas bajas.