Adicto. En una terraza de un bar se sientan tres o cuatro parejas, todos con mascarillas que se quitan para darle un tiento a la cerveza y que se vuelven a poner de inmediato. Tienen todos alrededor de 40 años. Son las nueve de la noche. Uno de los hombres se levanta y les dice a los demás: «Nosotros nos vamos. Es que yo estoy totalmente enganchado con La isla de las tentaciones y hoy es el debate».

Asustado. Un amigo me dice: «Cuando escucho o leo que el enfrentamiento entre los partidarios de Trump y los de Biden es total en Estados Unidos; que dos de cada tres votantes americanos opinan que las últimas elecciones estuvieron amañadas y que las ganó Trump; que, hasta este momento, él es el único candidato a encabezar las listas de los conservadores americanos para las próximas elecciones presidenciales; que algunos observadores de la política de este país hablan de ‘un estado de preguerra civil’ entre los ultras y los demócratas, cuando se habla de todo esto, realmente siento miedo».

Diferencias. Hay quien piensa que nuestras autoridades han decidido que lo mejor que nos puede pasar es que nos contagiemos todos de covid, lo más poco a poco posible, sin prisa, pero sin pausa, y que los seres humanos nos acostumbremos a pillar este virus como lo hemos hecho con el de la gripe. Sin embargo, hay otras autoridades, por ejemplo, las chinas, que están encerrando a los habitantes de una ciudad completa, con cientos de miles de habitantes, por haber observado una docena de contagios. Y nosotros aquí, viéndolas venir. A ver cómo se levantan hoy los nuestros y qué se les ocurre hacer.

Predicciones. El profesor Antonio Guirao, un investigador de prestigio, ha dicho que el pico de la ola podría llegar entre el 10 y el 16 de enero, y que podríamos tener hasta 125.000 casos. También ha declarado que, como hay y va a haber mucho contagio leve no detectado por carencia de síntomas, la cifra real a las que podríamos llegar es a los 500.000 casos, es decir, a uno de cada tres ciudadanos de esta Región. Y las predicciones de este científico, realizadas a través de modelos matemáticos, se han cumplido siempre, desde que comenzó la pandemia.

Generalizado. Una mujer a otras dos, en la calle: «No conozco a nadie que no conozca a alguien que ha pasado o esté pasando el covid».

El queso, algo caro. Una señora mayor, con un carro de la compra, en el supermercado, cogiendo una cuña de queso, mirando la etiqueta, exclama: «¡Casi 6 euros! ¡Joder con el queso del capullo!», y lo vuelve a dejar en la estantería.

Series. Después de varios días de desconcierto en los que he comenzado varias series sin mucha suerte, decidí ver una que siempre ha estado ahí y que yo no la veía, a pesar de que tiene buena prensa. Hablo de Gomorra, de la que hay cinco temporadas, o sea que daba pereza ponerse con ella. Pero lo hice, y, oiga usted, qué pasada. Es realmente buena y engancha de inmediato. Si la ven, solo un consejo, no se encariñen con ningún personaje, por si acaso le pasa algo y ya no lo ven más.

Buena memoria. Alguien, de mi edad, me dice: «Cuando veo todo esto de la Pascua militar, me acuerdo de cuando yo hice la mili, y, en las fotos de la prensa, miro los galones o las estrellas que llevan los militares. Y todavía me sé lo que es cada uno por lo que lleva en la bocamanga’, y entonces comienza la relación de mandos oficiales: ‘alférez, teniente, capitán, comandante, teniente coronel, coronel, general de brigada, general de división, teniente general. Y luego ya, va el rey». Me quedo patidifuso de que todavía se acuerde.

No es deportista. Un hombre a otro, en una plaza, parados: «Estoy esperando las rebajas para comprarme un chándal que abrigue. Para estar en la casa, que yo, en chándal, no salgo a la calle».

Cine tierno

El otro día, haciendo un zapping, me encontré en un canal que estaban poniendo el final de E.T, y me quedé a verlo. Qué estupendo ese vuelo de los críos con las bicicletas huyendo con el extraterrestre, y qué plasta más sentimentaloide la despedida del chiquillo, abrazando al muñeco, con el pecho rojo y todo el mundo llorando. Por cierto, la hermana pequeña es Drew Barrimore, que aquí tiene apenas 5 años, y que luego se hizo mayor y cogió unos kilos, pero siguió de actriz