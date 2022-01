A la hora de administrar las arcas municipales los ayuntamientos de la Región tienen en cuenta durante cada ejercicio una contribución extra: las ayudas de la Unión Europea. Para el período 2021-2027, además, las comunidades autónomas y sus municipios cuentan con un fondo europeo adicional, Next Generation-EU, un Plan de Recuperación que contribuirá a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del coronavirus. España recibirá 140.000 millones de euros de esta subvención y de ellos la Comunidad se quedará con 497 millones, a repartir entre las diferentes localidades.

Este tipo de fondos europeos no suponen tanto un bálsamo económico para los consistorios, cuyas deudas públicas no se ven aliviadas por estas inyecciones de capital, sino una oportunidad para invertir en proyectos que de otra manera no se llevarían a cabo, según explican desde la Federación de Municipios de la Región de Murcia (FMRM). «Estas ayudas no te apañan las cuentas municipales, pero suponen una oportunidad extra para el desarrollo de las localidades», asegura en declaraciones a LA OPINIÓN Manuel Pato, secretario general de la FMRM, quien añade que «por el momento los ayuntamientos están usando las ayudas de Next Generation-EU principalmente para hacer un lavado de cara a las ciudades».

"Que las ayudas pasen por la CARM supone un hándicap: deciden la distribución de acuerdo a sus intereses"

No obstante, señala que 2021 ha sido solo el inicio de la utilización de estos fondos y pone la vista en 2022, cuando espera que se desarrolle el grueso de los proyectos, que abarcan desde planes turísticos hasta remodelaciones de espacios urbanos, poniendo especial atención en la regeneración del Mar Menor.

Desde la FMRM lamentan que los municipios no formen parte directa de la distribución de los fondos del plan Next Generation-EU, que se acuerda entre el Estado y las comunidades. Según Manuel Pato, «que el capital pase por la Comunidad y no directamente por cada municipio supone un hándicap: deciden la distribución de acuerdo a sus criterios, y a veces son criterios políticos». Por ello, la Federación reclama una participación directa de los ayuntamientos desde el primer momento en el reparto del capital. Además, apunta que la adjudicación de las ayudas es un proceso «demasiado lento». «La Administración tarda mucho en generar expedientes, pero también es cierto que hemos podido comprobar que han ejecutado los trámites de la manera adecuada», reconoce.

El Mar Menor, una prioridad

Solucionar el problema medioambiental del Mar Menor es prioridad en el reparto de las subveciones de Europa. El denominado proyecto ‘Región de Murcia Azul’, centra sus actuaciones en la zona del Mar Menor. Contiene un total de 218 iniciativas que se centran en la recuperación y conservación de la laguna salada por valor de 3.908,34 millones de euros.

21,5 millones en Turismo

Otro plan importante que la Comunidad ha decidido llevar a cabo con los fondos de recuperación es el de Sostenibilidad Turística en Destino, para el que usará 21,5 millones de euros. Las localidades beneficiadas serán Caravaca de la Cruz, Cartagena, Jumilla, Lorca, Mazarrón y Yecla, donde se impulsarán aspectos como el avance hacia una transición verde, la digitalización, la competitividad y la eficiencia energética. Se pondrán en marcha alrededor de 120 acciones, una veintena por cada municipio, para desarrollar estos cuatro ejes, que ejecutarán las administraciones locales.

Proyectos en marcha en Murcia, Lorca y Cartagena

En varios municipios los ayuntamientos ya han puesto en marcha, la mayoría a finales de 2021, proyectos financiados con el Fondo de Recuperación Europeo para mejorar el paisaje urbano y la calidad de vida de los vecinos.

En Murcia, el Ayuntamiento ha recibido un total de 921.846 euros de la línea de zonas de afluencia turística de las ayudas Next Generation-EU que servirán para crear el Corredor Verde de San Andrés. De esta forma, se remodelará de forma integral y se convertirá en semipeatonal la avenida Juan de la Cierva y calle aledañas para convertir este espacio en un eje de comunicación de uno de los principales focos de atracción de población del municipio. El consistorio murciano también ha obtenido 17 millones de euros de fondos europeos para la obra civil que permitirá la creación de los llamados carriles de tránsito rápido (BTR) y que utilizarán tanto autobuses como taxis. Además, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) cofinanciará la rehabilitación integral del Mercado de Verónicas de la capital.

Por su parte, Cartagena ha cerrado el 2021 alcanzando los 6,5 millones de euros procedentes de Europa para desarrollar proyectos turísticos; de sostenibilidad y transporte; para el desarrollo de la Agenda Urbana; en renovables y autoconsumo; puntos de recarga eléctrica o ayudas vinculadas al comercio de proximidad. La subvención con más importe conseguida hasta ahora es la de 4.150.000 de euros de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino, con proyectos de mejora de infraestructuras turísticas como el Parque Torres, la Batería de San Leandro o la Bocana de Cabo de Palos. La última ayuda conseguida por la ciudad portuaria se conoció el penúltimo día del pasado año y servirá para culminar los trabajos de modernización del Mercado Santa Florentina con la reforma de 24 puestos pendientes.

El municipio de Lorca ha gestionado ya cantidades que superan los 11 millones de euros en diferentes convocatorias de ayudas europeas, principalmente procedentes del Plan Next Generatio-UE, de los que ya tiene confirmada la obtención de 4,25 millones de euros para llevar a cabo diferentes proyectos, como la mejora de la iluminación del Castillo, conseguir un transporte turístico sostenible, la instalación de toldos en Corredera y adyacentes, la creación de contenido digital 360 grados, actuaciones en Los Pilones y en los senderos del Cejo de los Enamorados y de la Vía Augusta. Uno de los planes más destacados que lleva a cabo el municipio lorquino, del que se verán beneficiados 4.462 regantes, es la conexión de la balsa de Botía con el Pantano de Puentes. La iniciativa pretende reducir la vulnerabilidad de los recursos hídricos mejorando la gestión mediante un sistema de monitorización y telecontrol y evitar pérdidas por evaporación, transporte o por las fugas que se venían produciendo en la actualidad.

En Molina de Segura el Ayuntamiento ha presentado 20 ambiciosas propuestas al Fondo Europeo de Recuperación, denominadas NextMolina, pendientes de adjudicar. El municipio planteó los problemas y retos estratégicos que tiene la ciudad, reflejados en 20 proyectos dentro de los 3 ámbitos solicitados: 14 en el ámbito de la Economía Verde, 3 en el de la Transición Energética y 3 en el de la Transformación Digital.