Los constructores murcianos han pedido a las instituciones públicas de la Región dependientes de la Administración central que no saquen a licitación «en 2022 proyectos con presupuestos de 2019». El secretario de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), Alejandro Zamora, ha explicado que el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a actualizar los precios de los contratos públicos, atendiendo así a las reivindicaciones que vienen planteando las patronales nacional y regional desde que se inició la escalada de precios de los materiales.

Frecom se ha dirigido a organismos como la Confederación Hidrográfica del Segura o la Mancomunidad del Taibilla para alertar de la necesidad de actualizar los presupuestos de licitación de los proyectos que saquen a subasta a partir de ahora, con el fin de evitar el desfase que se ha producido el pasado año. La organización también ha mantenido contactos con la Consejería de Fomento para pedir la actualización.

Según los cálculos de la Federación de la Construcción, el coste de las obras se ha incrementado un 20% debido a la escasez de productos como el aluminio, el acero o el hormigón en todos los países. Alejandro Zamora añade que al encarecimiento de los materiales de importación se suma también la escalada de los precios de la energía y de los combustibles, que han provocado la mayor subida de la inflación de las últimas décadas en España y en la Región.

Apunta que, ante el incremento de los costes, el departamento de María Jesús Montero se ha comprometido a actualizar los precios recogidos en los contratos públicos. Hacienda estudia fórmulas para compensar a las adjudicatarias el sobrecoste originado por el encarecimiento de las materias primas que más han subido, lo que obliga a buscar un encaje jurídico que permita el reequilibrio de los contratos.

Los empresarios llevan meses avisando de que el encarecimiento de los precios de los materiales que empezaron a escasear al iniciarse la recuperación de la actividad de la construcción tras la etapa inicial de la pandemia impedirá terminar las obras ya adjudicadas y hará que las licitaciones queden desiertas, si las administraciones públicas no actualizan los presupuestos recogidos en sus pliegos. Sostienen que las pérdidas ponen en peligro la supervivencia de las empresas.

Según una encuesta de Frecom, «el 55% de los encuestados apunta que el incremento de precios de las materias primas les ha obligado a cancelar algún contrato o paralizar alguna obra». Este sondeo realizado en el mes de noviembre, en el que participaron unos 300 empresarios asociados a Frecom, también reveló que «el 68% de los encuestados informa de retrasos en la ejecución sin afectar al plazo final y un 10%, de paralización de obra».

El acero, el plástico y el hormigón son los materiales que más han incrementado los precios, según indican los asociados de Frecom.

El presidente de la organización, José Hernández, ha advertido igualmente de que si no se actualizan los presupuestos, las empresas no podrán afrontar la ejecución de los proyectos sufragados con los fondos Next Generation.