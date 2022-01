La saturación de los centros de salud y los servicios de urgencias de atención primaria en la Región de Murcia ha obligado a revisar los protocolos de seguimiento de casos por coronavirus. Estos servicios, la primera línea de atención sanitaria, se encuentran desbordados por la incidencia de la sexta ola del coronavirus. Por ello, la Consejería de Salud ha encargado a los equipos de rastreo Covid de cada área de salud el seguimiento de los posibles positivos que se den entre la población vulnerable si han sido contacto estrecho de un contagiado. A estas personas se les realizará una prueba PCR a los cinco días de haber tenido ese contacto con un contagiado y en el caso de dar positivo se les realizará un seguimiento para comprobar la evolución de sus síntomas.

Estas personas serán aquellas que tengan más de 50 años, mujeres embarazadas, pacientes con tratamiento de cáncer o que han sido trasplantados de algún órgano, y también a aquellos cuidadores de estas personas vulnerables. Cuando a estos ciudadanos se les localice al ser contacto estrecho de un positivo, se les citará para un test PCR pero, si no son vulnerables, solo se les citará para una prueba de antígenos si padecen síntomas y si llaman al teléfono 900 12 12 12 o piden una cita a través del portal web del Servicio Murciano de Salud. Se priorizará la autovigilancia entre aquellas personas que no presentan patologías previas o no se dan las circunstancias que marca ahora Salud.

Esta estrategia busca aliviar la carga de trabajo las próximas semanas en los centros de atención primaria, colapsados por la infinidad de casos positivos y contactos estrechos que se generan. María Antonia López, coordinadora del SUAP del centro de salud de San Andrés en Murcia, remarca que la sobrecarga de trabajo para la realización de test a muchas de las personas que se acercaban hasta las instalaciones sanitarias provocaba que hubiera demoras en atender a los pacientes que realmente necesitan un seguimiento médico. "Hay que comprobar que Salud es capaz de abarcar el seguimiento a las personas vulnerables".

Con las sucesivas fiestas y reuniones familiares, señala la médico que hasta el centro se llegaban a acercar familias enteras cuando se les comunicaba un positivo cercano a ellos durante las comidas o cenas que han habido, o incluso pedían realizarse un test para comprobar si se han contagiado aun no siendo contacto estrecho de nadie. Esta situación se está dando estos días con la vista puesta en la vuelta al cole, que provoca que haya padres que demanden una prueba para realizar un cribado entre sus hijos antes de regresar a las aulas.

Con las nuevas estrategias de Salud, sumado a las pruebas de antígenos que se están realizando estos días en distintos servicios de urgencia de Atención Primaria, la presión asistencial se rebajará previsiblemente en las próximas semanas, cree la coordinadora del SUAP de San Andrés. La Consejería ha autorizado también que los posibles afectados por el virus puedan realizarse un test en una farmacia y comunicarlo a través de una pestaña en la web del SMS, y otra opción sería que el positivo lo comunicara el propio farmacéutico para oficializar a ojos del sistema sanitario que la persona está contagiada.