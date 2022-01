Javier Zaccagnini, uno de los más prestigiosos empresarios vinícolas de España, quien fue durante seis años presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero, arraiga en Murcia de la mano General Drinks Company, dirigida por Guillermo Retamero y que está especializada en la distribución de vinos con entidad propia. Recientemente celebró en la ciudad, en el restaurante Enso Sushi, la primera cata de sus productos en Murcia, a la que asistieron conocidos restauradores y en la que presentó su añada de 2019.

Zaccagnini, fundador de Bodegas Aalto antes de emprender su trayectoria en solitario, es un Ingeniero Industrial que no bebía vino en su casa. «Hasta los 29 años no lo probé», explica, pero «hice una cata de vinos y hasta me cambié de profesión». En 2018 decidió emprender este nuevo proyecto de Sei Solo junto a su hijo, donde han buscado vinos que, sin perder la personalidad propia de la Ribera del Duero, sean finos y elegantes. Para elaborar sus tintos, cuenta su bodega con tres hectáreas en La Horra, en Burgos.

Sei Solo y Preludio son sus productos estrella y los únicos en su apuesta por la calidad. En los mismos, como dice Zaccagnini, «como no tiene ninguna gracia en esta vida copiar, hemos innovado». El bodeguero explica que la elaboración de ambos «es la misma, partiendo de las mismas viñas y la fermentación y la crianza en barrica es igual. La diferencia es solo de matices, aunque ambos tienen estilos muy diferenciados y los separamos mediante cata de todas las barricas al final del proceso. Preludio es un vino elegante sin perder en ningún momento el estilo de la Ribera del Duero. Y Sei Solo es más personal, donde prima la finura», comenta.

Los nombres de ambos vinos tienen su inspiración en los gustos musicales de Zaccagnini, un amante de la música clásica y de Juan Sebastián Bach. De hecho, en la etiqueta de las botellas, que es sencilla, aparece la propia escritura del músico alemán.