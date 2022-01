La sección de Seguridad de UGT ha presentado un recurso contra el proceso de contratación de Adif para cubrir las tareas de vigilancia y seguridad de las estaciones de tren, terminales de mercancías y edificios técnicos y administrativos, contrato que el gestor ferroviario ha decidido suspender hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se pronuncie al respecto.

El sindicato considera que los pliegos de la licitación establecen criterios «desproporcionados» y que se pone en riesgo la permanencia de aproximadamente 1.000 vigilantes en las instalaciones de Adif en todo el territorio nacional, según señala en un comunicado.

En concreto, critica que los importes económicos no incorporen incrementos durante la vigencia del contrato o que no se establezca «con claridad» las funciones a desarrollar —por ejemplo, la limpieza de bandejas, que cree que es una función que no tiene que ver con la seguridad.

También señala que el pliego establece que los vigilantes de seguridad dispuestos en Adif estarán obligados con carácter anual a someterse a pruebas físicas y que la empresa se atribuye la sustitución inmediata de cualquier vigilante «sin establecer para ello ningún criterio objetivo».

Por todo ello, UGT ha solicitado una rectificación por parte de la mesa de contratación para que resuelva una situación.

Hasta que esto ocurra, Adif ha decidido suspender el procedimiento de contratación, posponiendo así las fechas anteriormente programadas. Se esperaba que la presentación de ofertas finalizara este 5 de enero y la apertura de los sobres se hiciera el próximo 25 de enero.

El contrato tiene un valor de 210,8 millones de euros y comprendía la prestación de los servicios de vigilancia entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de marzo de 2025, aunque el expediente incluye prórrogas en todos los lotes por una vigencia de 24 meses adicionales, así como modificaciones previstas por la apertura de nuevos tramos ferroviarios.