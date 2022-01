Las aulas son espacios seguros donde se mantienen firmes las medidas anticovid, por lo que no es necesario retrasar la vuelta a la actividad lectiva tras las vacaciones de Navidad. Esa es la postura que ha acordado este lunes el Comité de Seguimiento Covid del Gobierno regional para poner encima de la mesa mañana martes en una reunión entre el Gobierno central y las comunidades donde se debatirá el regreso presencial a las clases en colegios, institutos y universidades.

Esta postura es ampliamente compartida por muchas comunidades autónomas y se prevé que salga adelante en la cita de este martes, donde estarán presentes la consejera de Educación, María Isabel Campuzanio, la consejera de Universidades, Valles Miguélez, y el consejero de Salud, Juan José Pedreño. Pese a la alta incidencia del coronavirus en la Región de Murcia y en el resto de España, el Comité Covid cree conveniente seguir con las clases de forma presencial ya que la tasa de vacunación entre los empleados de la enseñanza es muy alto y las medidas adoptadas hasta ahora para frenar los contagios son positivas.

La decisión del organismo de seguimiento de la pandemia en Murcia la ha comunicado el presidente regional Fernando López Miras a través de Twitter, quien espera que "que el Gobierno central ejerza su responsabilidad y evite 17 vueltas al colegio distintas". En rueda de prensa posterior a la reunión del comité, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha señalado que las medidas establecidas hasta ahora en la guía escolar para los centros educativos se mantendrán tal cual están ahora, es decir, mascarilla obligatoria en todas los espacios de los colegios e institutos a partir de seis años más lo que establezcan los protocolos de cada centro, que marca una distancia mínima muy flexible ya que cada aula se tiene que adaptar a la ratio de alumnos.

El titular de Salud ha destacado que desde que se aprobó la vacunación de los menores de 5 a 12 años, en la Región ya se han vacunado 38.000 niños y este lunes la comunidad ha recibido otras 30.000 dosis pediátricas.

Educación por su parte prevé cubrir las bajas del profesorado contagiado o en cuarentena con agilidad, señalan fuentes de la Consejería, aunque hasta el mismo lunes 10 de enero, día que comienza el segundo trimestre escolar, no conocerán el número total de docentes afectados y a los que habrá que buscar un sustituto. En tal caso, señalan que el hecho de que las cuarentenas se establezcan ahora en siete días ayuda a que la presión por las ausencias de trabajadores positivos o aislados no sea tan fuerte. Educación no prevé reimplantar la medida de contratar profesores Covid como demandan los directores de los centros y la oposición política.