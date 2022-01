Encontramos al nuevo secretario de Organización de Ciudadanos, Pedro García Rex, saliendo de su periodo de aislamiento tras dar positivo por covid. «Ya estoy al pie del cañón», asegura el también edil de Cultura, Deporte y Turismo en el Ayuntamiento de Murcia, que informa que ha atravesado la infección de manera «muy suave, algo menos que una gripe normal».

¿Con qué actitud asume su nueva responsabilidad orgánica en el partido?

Es una responsabilidad muy importante; en un partido político, el contacto directo con los afiliados es especialmente estimulante, muy bonito desde el punto de vista personal.

¿Cómo compatibilizará su responsabilidad en el Ayuntamiento con la de Ciudadanos?

Mi trabajo es crear y gestionar equipos de trabajo y creo que aquí, en el Ayuntamiento de Murcia, y en la Concejalía en concreto, después de estos meses de trabajo con todo el equipo creo que está todo bastante rodado, están muy definidos todos los perfiles y todos los roles; los equipos tienen que trabajar prácticamente solos, y eso me libera un poco para hacer otras cosas a nivel interno, a nivel orgánico dentro de Ciudadanos.

¿Qué objetivo se plantea como secretario de Organización?

Uno de los objetivos fundamentales es recuperar o dar mayor protagonismo a la afiliación, a los compañeros, mejorar y potenciar los cauces de participación dentro de Ciudadanos; no solamente con respecto a los afiliados sino también con personas que vienen de fuera, de la sociedad civil y que pueden aportar muchísimo a nuestro proyecto liberal. Y como no puede ser de otra manera, prepararnos para cualquier eventualidad o convocatoria electoral que se pueda producir.

Adelantos electorales como el que se ha convocado en Castilla-La Mancha, ¿entiende la estrategia del PP?

Han pasado muchas cosas. El PP parece que no sabe gobernar, convivir o compartir responsabilidades de gobierno con otros partidos políticos. Es incapaz de llegar a acuerdos y de desarrollarlos. Y tiene este tipo de actitudes, más propias de otros tiempos, que de una época democrática como la que tenemos.

La retirada del Estatuto de Autonomía para evitar enmiendas contra el transfuguismo o elevar el umbral electoral al 5%, como adelantó La Opinión, ¿son ejemplos de esa actitud?

Claro, son tintes autoritarios que ponen de manifiesto la vocación del PP en los últimos años: su incapacidad de gobernar en coalición y poner por delante el interés de la ciudadanía al suyo propio.

La líder de Cs, Inés Arrimadas, llegó a decir que la negociación de su partido en 2019 con el PP fue un error, ¿lo comparte?

Sí, bueno, son decisiones que se tomaron en su día e imagino que entonces estarían motivadas, pero después de ver cómo han evolucionado los acontecimientos, está claro que fue un error darle todo el poder al Partido Popular, porque es evidente que faltó a la confianza que depositamos, no solo de Ciudadanos sino la de los murcianos.

¿Cree que la ciudadanía penalizará lo ocurrido con la moción de censura o con el hecho de que se gobierne con expulsados de otros partidos?

Claro que confío en la ciudadanía, si no, no estaría en política. En la Región de Murcia hay un claro déficit democrático. El PP lleva años gobernando y mueve, cambia, modela las normas, las leyes, las instituciones, hace cualquier cosa para continuar aferrado al sillón. Un ejemplo evidentísimo, que lastra la imagen de la Comunidad respecto al resto de españoles, es esa compra de voluntades que vimos durante la moción de censura, aquello fue increíble. Desde mi punto de vista, ha sido el mayor ataque a la democracia desde el golpe de Tejero. Algo muy fuerte que al final los murcianos acabarán castigando porque no se puede gobernar pensando en el interés de un solo partido.

Muchos analistas se refieren a Ciudadanos como «un partido en plena descomposición política».

Ciudadanos es el proyecto liberal que tiene nuestro país. Hay otros proyectos políticos, más conservadores, tenemos el socialismo, otros son populistas o extremistas, pero el proyecto centrista, liberal, progresista es el de Ciudadanos, y es un proyecto con una vocación de continuidad, que va a tener o que ha tenido altibajos, pero eso es normal en un proyecto tan joven como el nuestro. Además, es un proyecto necesario, que viene a resolver muchos de los problemas estructurales que venimos arrastrando los españoles.

Y también nos presentamos como una alternativa al cambio de cromos contante, de alternancia entre los dos grandes partidos. Ese bipartidismo que ha imperado en la sociedad española y que nos ha impedido progresar como se ha hecho en el resto de Europa.

La coordinadora regional de Cs, María José Ros, apela mucho al municipalismo en la estrategia política y orgánica del partido.

Los que estamos gestionando en diferentes municipios, ya sean grandes o pequeños, somos gestores que estamos apegados a lo cotidiano, a lo real, a los problemas ciertos y evidentes de los ciudadanos, y creo que es ahí donde hay que enfocar los esfuerzos. Creo que es muy interesante que los murcianos hayan podido ver esa experiencia, nuestro nivel de eficiencia y capacidad para resolver esos problemas.