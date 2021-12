La sexta ola del coronavirus ha vuelto a hacer mella en las plantillas policiales de la Región de Murcia. Las bajas por covid hacen estragos tanto en la Policías Local y Nacional como en la Guardia Civil. Con los contagios disparados, la comunidad se prepara para dar la bienvenida a 2022 con la actividad esencial cerrada a la una de la madrugada y, por tanto, sin fiestas multitudinarias, al menos oficialmente.

Aunque en las principales ciudades, como Murcia, Cartagena y Lorca se organizarán dispositivos especiales, en muchos municipios solo saldrá una patrulla. Todo ello en una noche, la del cambio de año, que, en el marco de las aglomeraciones y el consumo de alcohol y drogas, en la comunidad murciana ha sido escenario de agresiones: en Nochevieja, al llegar 2018, se cometió en Alguazas el crimen de ‘El Paletas’, cuando el joven así apodado mataba a tiros a un vecino. Al año siguiente, Totana se regaba con la sangre de otro joven, Carlos Rodrigo, a quien dos individuos cosían a puñaladas en un portal. Al llegar 2020, otro crimen, esta vez en el interior de una discoteca de Atalayas, en Murcia, donde un militar, de nombre Gabriel, era mortalmente acuchillado.

«No hay efectivos suficientes para actuar con seguridad y se alarga la intervención con riesgo de altercado», lamentaban desde la Policía Local de La Unión, a propósito del botellón con más de un centenar de personas que tuvo que dispersar la pasada Nochebuena una sola unidad (integrada por dos agentes). Agentes de diferentes Policías Locales consultados por esta redacción explican que el temor es no poder llegar a todos los avisos que se produzcan, en una noche que se avecina complicada. Ante la imposibilidad de organizar grandes fiestas en bares y discotecas, donde los asistentes están más controlados (en un mismo recinto y con personal del establecimiento velando para que se cumplan las medidas de seguridad), se prevé que se produzcan botellones al aire libre y, principalmente, reuniones en casas.

Aunque en Murcia, Cartagena y Lorca sí habrá dispositivos especiales, en muchos municipios solo saldrá una patrulla

El goteo de bajas por contagio y de aislamientos por haber estado en contacto con un positivo es algo constante desde que la sexta ola se disparase en la Región. En Cieza, por ejemplo, acaban de incorporarse al trabajo los tres municipales que se encontraban de baja por covid.

En el caso de la Policía Local de Alguazas, los agentes se hacen test de antígenos cada seis días y, de momento, no hay contagiados. Son 17 los municipales que trabajan en este pueblo de la Vega Media, aunque el 31, por la noche, solo habrá dos policías operativos, una patrulla. En la plantilla hay dos funcionarios de baja, pero no por coronavirus.

En la localidad vecina, Las Torres de Cotillas, saldrán dos patrullas: habrá cuatro policías en la calle y uno en base. En total, cinco agentes de servicio, como en Nochebuena. En el municipio de Beniel, con el jefe de la Policía de baja por covid, saldrá en Nochevieja una patrulla, con dos agentes. Lo mismo que en Abanilla.

Vigilancia en los ‘tardeos’

En la ‘Tardebuena’ del pasado día 24 cuando ya se contaban por miles los contagios diarios de los que informa la Consejería de Salud, cientos de personas abarrotaron los bares de ciudades como Murcia y Cartagena para celebrar, con los amigos, antes de la tradición cena familiar.

Fuentes policiales explicaron a esta redacción que, si bien en la mañana y la tarde de Nochebuena no se produjeron las aglomeraciones que sí se daban cuando no existía el coronavirus, sí se llevó a cabo un refuerzo, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para controlar las zonas susceptibles de albergar a más gente. Además, los agentes vigilaron que la gente llevase puesta la mascarilla al aire libre, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó recientemente.

En Alguazas, donde se hacen test cada seis días, no hay bajas por covid, pero sí por otras cosas, y trabaja solo una unidad

Cabe recordar que en 2020, por estas fechas, el Gobierno de López Miras decretó el cierre de la hostelería a las seis de la tarde, precisamente para evitar que se celebrase el ya típico ‘tardeo’.

Botellones y quedadas en casa

Más de cien personas de fiesta, sin mascarilla, sin distancia, bebiendo alcohol y fumando en un botellón. Es lo que se encontraba la Policía Local de La Unión la pasada Nochebuena en un paraje de la localidad. Los asistentes se dispersaron, al llegar la patrulla, y no se procedió a multar a nadie.

En reuniones masivas para beber, muchas veces "no hay efectivos suficientes para actuar con seguridad"

Una escena que las diferentes Policías Locales de la Región esperan encontrarse este día 31 de madrugada, admiten fuentes policiales a este diario. Al no hacerse fiestas en los bares, la Policía espera reuniones multitudinarias en viviendas y en parajes.

Fiestas, prosigue la Policía, en las que correrá el alcohol y no se respetará distancia de seguridad alguna, auguran. De ahí que una de las indicaciones para las patrullas que saldrán a la calle en Nochevieja sea la de estar al tanto de estas reuniones que, si bien no son ilegales, suponen un peligro para la salud de los asistentes.

La pista para dar con estas celebraciones de riesgo la dan, la mayor parte de las veces, los propios vecinos, que sufren molestias por los gritos de la fiesta.

Te puede interesar: Municipios La Policía de La Unión dispersa un botellón con más de cien personas sin mascarilla en Nochebuena

Volviendo al botellón de Nochebuena, desde el cuerpo unionense apuntaron entonces, para explicar por qué no arrestaron ni multaron a nadie, que «hay que distinguir entre intervenciones donde hay seguridad y donde no hay seguridad para los agentes», y añadieron que «más de cien personas no pueden ser identificadas y sancionadas».