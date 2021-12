La portavoz del PSOE, Carmina Fernández, ha exigido al presidente regional, Fernando López Miras, que "no sea irresponsable y que recapacite sobre su postura de no ofrecer una solución habitacional a los inmigrantes que llegan a la Región y han sido contacto estrecho de un positivo en covid".

Ha pedido al Gobierno regional que siga cumpliendo el protocolo establecido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, "como ha estado haciendo durante el último año y medio, en lugar de saltárselo ahora por razones partidistas y políticas, poniendo en riesgo la salud de las personas".

"El Gobierno regional del PP no puede hablar con esa certeza y seguridad de una sentencia que está recurrida y que no es firme. ¿Cómo pueden estar tan seguros de que van a ganar el recurso que se ha interpuesto a este auto? Es necesario recordar que este auto se refiere a un caso concreto y no a la generalidad del asunto", ha expresado Fernández.

Ha acusado a López Miras de estar "más pendiente de su estrategia electoral y populista que de gestionar la pandemia de forma correcta y gobernar la Región de Murcia".

"La irresponsabilidad y la inacción del Ejecutivo regional ha obligado a dejar libres a 14 personas inmigrantes que han sido contacto estrecho de un positivo en covid que llegó en la misma patera, ya que la Consejería de Salud no decretó la orden de cuarentena en las 72 horas que marca la ley ni ofreció una solución habitacional, como establece el protocolo", ha lamentado.

Salud afirma que es el Gobierno el que tiene la "obligación"

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, por el contrario, ha querido "aclarar" que la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 4, con fecha de 21 de octubre de 2021, "corrobora que la Delegación del Gobierno tiene la obligación de proporcionar alojamientos para que las personas inmigrantes irregulares pasen el periodo de cuarentena obligatoria en aquellos casos en que sean considerados contactos estrechos".

En este sentido, el consejero de Salud ha recordado que esta resolución fue notificada en su día a la Delegación del Gobierno. Así, ha señalado que "es competencia del Gobierno de España y, en concreto, de su Delegación en la Región de Murcia, y tienen que asumir esta tarea".

Pedreño ha contestado de esta forma al secretario general del PSRM, José Vélez, quien lamentó este martes la "inacción e irresponsabilidad" del Gobierno regional en el episodio de los catorce inmigrantes que llegaron a las costas, mencionado anteriormente.

A este respecto, Pedreño ha precisado que, durante toda la pandemia, el Ejecutivo regional ha asumido esta función "hasta el momento en el que hubo una sentencia que indica que es competencia de la Delegación del Gobierno".

Así, ha señalado que la Consejería de Salud "se hace cargo de los casos positivos y presta asistencia sanitaria a las personas que lo necesitan, pero la responsabilidad de proporcionar alojamiento a los que están en cuarentena es de la Delegación del Gobierno".

Por tanto, ha considerado que "constituye una irresponsabilidad del secretario general del PSRM", José Vélez, "mirar a otro lado, hacer caso omiso de lo que indica la Justicia e intentar politizar este asunto, precisamente en estos momentos". Y es que, añade, "con esta actitud pone en riesgo la salud de los murcianos".