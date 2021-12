El sector hotelero de la Región de Murcia se ha echado a temblar tras el aluvión de cancelaciones en los últimos días de cara a la celebración de la Nochevieja.

Las restricciones impuestas por el Gobierno regional que ordenan el cierre de toda la actividad no esencial a la una de la madrugada ha supuesto un auténtico mazazo para estos negocios que esperaban organizar las tradicionales cenas con cotillón y fiestas en la noche del 31 de diciembre para sus clientes.

Así lo pone de manifiesto Bartolomé Vera, presidente de la Asociación de Empresarios de Hoteles de la Región de Murcia y director de Los Habaneros de Cartagena. «Nos encontramos con una incertidumbre enorme porque todas las semanas se saca un decreto que cambia las normas», sostiene.

Vera recuerda que «las personas que suelen ir a un hotel a pasar la Nochevieja se alojan al menos un par de noches. De esta forma, no se puede planificar nada ni trabajar con esta inmediatez de decretos sin ningún tipo de sentido».

En la misma dirección se muestra la presidenta de la Asociación de Empresarios de Hoteles y Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida (Hostetur), Soledad Díaz, quien confirma también que las cancelaciones que se han producido vienen «por la limitación del cierre de establecimientos no esenciales a la una de la madrugada».

«A esa hora, en una noche de fin de año, te has tomado casi el último grano de uva y te toca irte. Eso ha tirado muy para atrás a los clientes», explica.

La recientemente nombrada también miembro de la Mesa del Turismo de España recuerda que en un primer momento «había unas perspectivas magníficas de ocupación, con hoteles rozando el 70% desde hace semanas, «pero desde que el Ejecutivo murciano estableció que a la una se acababa toda actividad empezó a producirse una bajada importante de las reservas».

Niega que otras restricciones impuestas, como la limitación en el número de comensales en una misma mesa echase para atrás a los clientes: «A la gente le daba igual si tenían que estar sentados en una mesa de seis o menos personas. El problema es que a la una de la mañana había que desmontarlo todo, sin alternativa, y los clientes no se iban a ir a sus habitaciones a hacer la fiesta».

Por último, la presidenta de Hostetur lamenta que los negocios hoteleros de la costa murciana tendrán que volver a pedir otra vez ayudas, «no de lo que vamos a perder estos días, sino de lo que dejaremos de vender».

Eso en el ‘mejor’ de los casos, ya que Bartolomé Vera sostiene que «cada hotelero va a hacer lo que pueda, por lo que tendrá que buscarse la vida. Los hoteles grandes y medianos se adaptarán a la norma, pero los pequeños ya están casi muertos y enterrados. Como no hagan caja ahora, en enero y febrero irán muchos de ellos a la quiebra».

Diferencia con otras comunidades

El presidente de la asociación manifiesta que «el gran problema» comenzó en el puente de diciembre: «Mientras en la Región de Murcia se imponían más restricciones, en la Comunidad Valenciana solo se establecía el uso del pasaporte covid para no tenerlas. Como es lógico, los turistas que pretendían venir a Murcia acabaron yéndose a la comunidad vecina. Allí se puso una medida preventiva, aquí una restrictiva», expone.

«La gente, cuando se va de vacaciones, lo que quiere es saber si puede entrar o no a un museo o qué limitaciones va a tener en un determinado establecimiento. La situación en la Región de Murcia no tiene nada que ver con lo que tiene, por ejemplo, Alicante», donde los hoteles no tienen limitación horaria y han ‘reorganizado’ la Nochevieja con servicios extra y paquetes especiales para las familias.