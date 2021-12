La reforma de la ley electoral para elevar del 3 al 5% el porcentaje de votos necesarios para poder entrar en la Asamblea Regional y acabar con los partidos minoritarios sigue sin estar «en la agenda» del Partido Popular. Así lo afirmó ayer el secretario general del PPRM, José Miguel Luengo, al ser preguntado por esta posible reforma, siete meses después de que LA OPINIÓN publicase que este era uno de los temas que se estaban estudiando en San Esteban de forma discreta, a pesar de que por aquel entonces el consejero de Presidencia, Javier Celdrán, lo negase. Por su parte, López Miras dejó también el pasado mes de mayo la puerta abierta a esta opción: «Esta ley, al igual que otras muchas, se puede reformar con diálogo y consenso», explicó.

Luengo reiteró ayer que es algo que el PP no contempla en estos momentos, y que el partido no ha debatido sobre ese tema, sin precisar si la modificación de esa norma sería debatida más adelante. Más atrevido se mostró el pasado domingo el senador popular murciano por el PP Francisco Bernabé, quien en redes sociales expuso que «a nivel nacional estamos siempre diciendo que no se puede permitir que los partidos minoritarios sean los que decidan cómo se gobierna España. Pues exactamente la misma lógica es aplicable a cualquier territorio de nuestra nación».

Mucho más serio estuvo también ayer el actual consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, tras ser preguntado: «No es momento de reformas electorales. Es momento de estar centrado en la gestión de la pandemia», manifestó de forma tajante.