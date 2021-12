En solo una semana desde que se notificara de forma oficial el primer caso de Ómicron en la Región de Murcia a una chica de 32 años de la capital, la nueva variante se ha convertido en la predominante llegando a suponer casi el 50 por ciento de los nuevos contagios.

De esta forma, Ómicron echa delante a Delta, según informó ayer el consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras la reunión semanal del Comité de Seguimiento Covid, en la que se analizó la situación de la sexta ola tras los primeros días festivos de la Navidad y la entrada en vigor de las nuevas restricciones en la comunidad autónoma anunciadas el pasado jueves, víspera de Nochebuena.

Pedreño afirma que la aparición de Ómicron en España ha hecho que el país se encuentre en riesgo muy alto de contagios, siendo en la Región de Murcia el nivel de riesgo de 3 alto, un escalón por debajo del resto del país. Uno de sus mayores riesgos es su alta contagiosidad, de ahí que desde Salud se haga un llamamiento a la población para que en estos próximos días reduzcan los contactos sociales y el número de personas en las reuniones, así como el tiempo de exposición, para reducir el riesgo.

«Ómicron es la variante predominante en estos momentos» por encima de Delta, según el responsable de Salud, ya que en solo una semana ha pasado de representar el 3,4 por ciento de los casos al 47 por ciento de todas las muestras. Unas cifras que coinciden con lo que está pasando en la Región de Murcia a falta de los datos concretos del Servicio de Microbiología del Hospital Virgen de la Arrixaca, donde el equipo liderado por el doctor Manuel Segovia lleva a cabo la secuenciación de las muestras seleccionadas.

Pedreño explica que en la última semana la tasa de incidencia en la Región de Murcia ha aumentado un 40 por ciento, situándose en 1.226 casos por 100.000 habitantes a 14 días y en 712 a 7 días.

Por ello, la autonomía sigue en nivel de alerta 3 alto y mantienen las medidas acordadas y vigentes desde el día 24 de diciembre y hasta el próximo 14 de enero.

Alerta municipal

En cuanto a los niveles de alerta municipal, en nivel 4 muy alto esta semana se encuentran 38 localidades: Abanilla, Abarán, Águilas, Alcantarilla, Los Alcázares, Alguazas, Alhama de Murcia, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Fuente Álamo, Jumilla, Librilla, Lorca, Lorquí, Mazarrón, Molina de Segura, Moratalla, Mula, Murcia, Pliego, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Las Torres de Cotillas, Totana, La Unión y Yecla.

En nivel 3 alto se sitúan seis municipios: Albudeite, Aledo, Ojós, Ricote, Ulea y Villanueva del Río Segura. Mientras que en nivel de alerta 2 medio está Campos del Río.

El consejero de Salud se ha mostado molesto por las imágenes que se han visto del día de Nochebuena, con calles y plazas llegas de gente sin ningún tipo de control. Por lo que desde su departamento han vuelto a instar a la Delegación del Gobierno de Murcia a que, dentro de sus competencias, «refuerce los efectivos para garantizar dicho cumplimento y que no se repitan las imágenes que se han visto en el inicio de esta Navidad, pues se pone en riesgo la salud de la población en general».

Esta petición de colaboración y apoyo logístico también se ha extendido a los ayuntamientos, principalmente a los de los municipios en los que se están realizando los test rápidos , para que colaboren tanto en la organización de los asistentes como en el despliegue de los equipos de vacunación.

Saturación en Primaria

Ante el aumento de la presión asistencial en Atención Primaria, con esperas en algunos centros de salud y consultorios de hasta cuatro semanas, como ha publicado estos días LAOPINIÓN, la Consejería Salud murciana ha activado un plan de choque que contempla la puesta en funcionamiento de los equipos Covid, con más de 60 profesionales que trabajan ya en labores de apoyo a gestión de pacientes en centros de salud, solicitudes de pruebas, seguimiento telefónico, coordinación con gerencias de área y colaboración con Salud Pública en la gestión de brotes. Dentro de este plan se ha previsto que Salud Pública asuma la comunicación de resultados y citas para test de antígenos o PCR para aliviar la carga de trabajo de los profesionales de Atención Primaria.

Los mayores de 60 años no necesitan cita para la vacuna

Uno de los acuerdos adoptados ayer por el Comité Covid para agilizar el proceso de vacunación en la Región de Murcia es que, desde ahora, las personas mayores de 60 años que aún no se han puesto la tercera dosis de recuerdo puedan acudir a los puntos de vacunación sin necesidad de cita previa para recibirla.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, informaba ayer de que ya ha comenzado la administración de la tercera dosis a menores de 60 años, priorizando a los colectivos que se vacunaron con Astrazeneca, como sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y docentes, que suman cerca de 40.000 personas. Respecto a la franja de 8 a 11 años, ya se ha administrado su primera dosis a 25.643 niños.

Pedreño recordaba que precisamente ayer se cumplía un año desde que comenzó «una campaña de vacunación histórica que nos ha llevado a vacunar a día de hoy al 91,2 por ciento de la población de la Región, en concreto 1.194.349 personas tienen administrada la pauta completa, con más de 23.345 primeras dosis puestas esta última semana, 4.351 de ellas a mayores de 12 años y el resto, 18.944, a menores de 12 años». Pero aún quedan 85.000 personas sin vacunar.

Vox recurre ante el TSJ la obligatoriedad del certificado covid

Vox ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) al entender que exigir el certificado covid «vulnera derechos fundamentales y libertades públicas», lo que, en su opinión, «es inadmisible en nuestro estado democrático y de derecho», informaron fuentes del partido en un comunicado.

«Con el pasaporte covid se produce una doble discriminación, en primer lugar entre vacunados y no vacunados, así como entre aquellos que, aún estándolo, no quieren que sus datos médicos sean tratados por personas que no son profesionales de la sanidad», ha afirmado el vicesecretario jurídico, José Garre.

A su juicio, también supone «una discriminación entre aquellos negocios que se ven obligados a exigir este certificado a sus clientes para poder tener un nivel de aforo que les permita obtener una rentabilidad aceptable, como son la hostelería, ocio nocturno, celebración de eventos, entre otros, y aquellos a los que no se les impone esta exigencia».

El vicesecretario jurídico de la formación ha manifestado que los derechos que se consideran vulnerados son los aparecidos en el artículo 10, Derecho a la dignidad de la persona; artículo 14, Derecho a la igualdad; artículo 18, Derecho a la intimidad personal y familiar y artículos 21 y 17, Derecho de reunión, libertad y seguridad.