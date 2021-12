Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación particular en el caso Topillo, cuenta con más tiempo para redactar el escrito de acusación contra los investigados acusados de haber contaminado el Mar Menor entre 2010 y 2014. Entre ellos hay 38 empresas agrícolas del Campo de Cartagena y tres ex altos cargos: el consejero de Agricultura con Ramón Luis Valcárcel, Antonio Cerdá; la expresidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura, Rosario Quesada, y el ex comisario de Aguas de la CHS Manuel Aldeguer.

El abogado de la acusación particular, Ginés Ruiz, aseguró ayer a esta Redacción que en estos momentos se encuentra elaborando el escrito, que será entregado antes de la segunda quincena de enero, después de que le concediesen un plazo de treinta días para realizarlo debido a la inmensa documentación que existe. Tras la presentación del escrito de la acusación, la defensa tendrá que elaborar el suyo, paso previo a la apertura del juicio oral.