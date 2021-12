El secretario general del PSRM-PSOE, José Vélez, ha dicho en rueda de prensa que la Consejería de Salud desatendió el protocolo covid relativo a llegada de pateras al llegar una embarcación hace pocos días con 15 inmigrantes, uno de ellos contagiado, sin que se les habilitase una "solución habitacional" donde poder pasar la obligatoria cuarentena, por lo que pasadas 72 horas fueron liberados.

Según Vélez, la Consejería de Salud no decretó la orden de cuarentena en las 72 horas siguientes a la llegada de la patera a pesar de que las personas que viajaban eran contactos estrechos de un contagiado y, según el protocolo del pasado 25 de julio, debería ordenarse su aislamiento y la vigilancia de los síntomas, por lo que transcurrido ese plazo "la ley obliga a dejarlos en libertad", reconoció.

El líder socialista murciano, además, acusa a la Consejería de Salud de culpar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las policías locales "de su incompetencia", y culpó al gobierno autonómico de "confrontar" y "desviar la atención". "Es un gobierno irresponsable que no gestiona y lo que hace lo hace en interés partidista y personal y nunca pensando en el interés general".

El Partido Popular, por su parte, se apoya en una sentencia de finales de octubre que considera que "la competencia del Estado se extiende a su custodia independientemente de la situación sanitaria en la que se encuentren y por extensión, debe garantizar el aislamiento de aquellos a los que bajo tal custodia, se les imponga una cuarentena obligatoria por razones sanitarias, que ha de procurar y vigilar, pues es competencia estatal".

Y prosigue dicha sentencia, en su fundamento de Derecho Cuarto: "Es pues el Estado el que ostenta las competencias sobre el control del inmigrante irregular y a su vez sobre sanidad exterior y por ende, la vigilancia, prevención y eliminación de riesgos para la salud con ocasión del tráfico internacional de personas, que alcanza a su aislamiento. De ahí que existe una relación directa entre las competencias estatales y la obligación de dotar de recursos habitacionales que garanticen el aislamiento del inmigrante que entra de forma irregular en territorio nacional que se vea sujeto a medidas preventivas de aislamiento inmediato".

José Vélez indicó esta mañana que Salud se basó en una sentencia judicial "que no es firme y que trata de un caso concreto y específico", por lo que entiende que "ha eludido cumplir sus responsabilidades y no ha querido cumplir el protocolo de actuación". Además, Vélez señaló que otras comunidades como Valencia, Canarias, Baleares y Andalucía sí lo cumplen: "¿Se imaginan que los Ayuntamientos no cumpliesen las órdenes del Gobierno regional? Desde luego, los alcaldes y alcaldesas de la Región de Murcia son más responsables y más leales que el Gobierno regional del Partido Popular y los tránsfugas".

Un total de 260 inmigrantes llegaron a las costas murcianas la semana pasada, de los que 245 fueron derivados al programa de acogida de la Secretaría de Estado de Inmigraciones. Un positivo de esta oleada de patera se encuentra hospitalizado, derivado por Salud Pública.

El protocolo habla de la "autoridad sanitaria competente" El protocolo de actuación ante posibles casos importados de Covid-19 en el contexto del fenómeno de la inmigración irregular (firmado el 25 de julio de 2020) dice que: "Debe haber aislamiento y cuarentena en grupos en los que ha habido algún caso confirmado. Si en el grupo se detecta algún caso positivo de Covid-19, será necesario proceder al aislamiento estricto del caso según lo establecido en la 'Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19'. Este aislamiento se realizará en centro hospitalario o en los dispositivos que tenga previstos la autoridad sanitaria competente. El resto de miembros del grupo serán considerados contactos estrechos y deberán realizar una cuarentena de 14 días, preferiblemente de forma individualizada o en grupos lo más reducidos posible, para evitar tener que prolongar la cuarentena ante la detección sucesiva de casos entre los contactos. De igual modo, el aislamiento se realizará en los dispositivos que tenga previstos la autoridad sanitaria competente. En ambos casos se establecerá una vigilancia activa de posibles síntomas de Covid-19 por parte de las autoridades de salud pública, que deberá garantizar el cumplimiento de la misma habilitando los espacios adecuados para ello y determinando las urgentes y necesarias medidas para la salud pública".

12 brotes en residencias

Vélez también acusó a la Consejería de Política Social de desatender las residencias de mayores de la Región de Murcia después de conocerse que existían doce brotes covid activos. "La consejera lleva demasiado tiempo eludiendo su responsabilidad, mientras los profesionales de estos centros siguen siendo los peores remunerados y, junto a los usuarios, las principales víctimas de la gestión caótica de uno de los gobiernos autonómicos que menos invierte en política social", dijo el líder socialista, apuntando a la vicepresidenta Isabel Franco.

"¿Dónde está el dinero que el Gobierno de España ha enviado a la Comunidad Autónoma? ¿Qué ha hecho el Gobierno Regional con los más de 800 millones del fondo Covid? Tenemos que aguantar deslealtades, mentiras, irresponsabilidades del Gobierno del PP y sus socios tránsfugas, pero exigimos saber dónde está el dinero. La deuda regional sigue aumentando, no hay refuerzo sanitario, prevén un recorte de más de 760 profesionales del sector sanitario, y todavía anda López Miras confrontando con el Gobierno de España. La Región de Murcia necesita seriedad y responsabilidad para vencer a la COVID y para recuperarnos económica, sanitaria y socialmente", sentenció.