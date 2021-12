Mambaye Sane sufrió la ablación cuando tenía 11 años en su Senegal natal, llegó a la Región de Murcia de la mano de su esposo, del que después se divorció, y tiene claro que «el emprendimiento es un instrumento fundamental para el empoderamiento y nuestra inclusión como migrantes en la sociedad». «Quizás mucha gente no quiere escuchar porque no les interesan nuestras historias o porque piensan que nos hacemos las víctimas», dice a LA OPINIÓN, en una entrevista a propósito del Día del Migrante, celebrado recientemente.

¿Siente que ustedes, las mujeres migrantes, sufren una doble opresión, tanto por su género y por su origen?

Por desgracia las mujeres migrantes sufrimos mucha discriminación. Si al hecho de ser mujer se le añade la condición de migrante la posibilidad de experimentar diversas formas de discriminación de forma simultánea nos coloca en una situación de vulnerabilidad social. Esto nos sitúa como sujeto explotado por partida múltiple.

¿Cuáles son las principales dificultades a las que se ha enfrentado en España?

Llegué a España por reagrupación, y así dependes casi en todo del reagrupante, mi esposo. Solo puedes relacionarte con el círculo de amigos que él tiene, te sientes atada a esta persona, tienes que estar agradecida e intentas no fallar en nada. Me sentía prisionera, se me cuestionaba todo lo que hacía... todo coge otro rumbo y me llevó al divorcio después de ocho años de mi llegada en el país. No fue fácil, pero tomé esa decisión. Luego, no te cuento ya la discriminación que recibes cuando estás en la calle y te preguntan cuánto cobras, o te dicen ‘puta negra’... O cuando llevas tu currículo a algun sitio y te dicen ‘aquí no se contrata gente extranjera’ por no decir gente negra... o cuando vas a una entrevista de trabajo donde entrevistan a otras personas durante minutos y, cuando tú entras, ni duras cinco. Cuando quieres alquilar un piso y te preguntan de dónde eres y luego te dicen que la casa está reservada ya para otra persona... y muchas cosas más.

¿Cómo se hace para facilitar el empoderamiento de la mujer migrante?

El emprendimiento es un instrumento fundamental para el empoderamiento y nuestra inclusión como migrantes en la sociedad, configurando una ciudadanía cada vez más intercultural y diversa. Además, para muchas mujeres migrantes el emprendimiento constituye la oportunidad de obtener unas condiciones de trabajo dignas y crear un proyecto de vida, desmontando con ello los estereotipos que nos vinculan con el trabajo de limpieza y de los cuidados o con trabajos pocos renumerados.

¿Son racistas los murcianos?

Todo el mundo niega ser racista. La mayoría lo dice para quedar bien. Por ejemplo cuando tú estás al lado y hablan mal de un inmigrante e intervienes, te dicen que tú eres diferente y que eres buena persona. ¿Si los murcianos son racistas? Pues... he contado discriminación recibida y fue aquí, en Murcia. Donde hay una persona no racista, hay otra racista al otro lado. O, dicho de otra manera, donde hay gente buena hay gente mala. Soy muy consciente de que nadie es perfecto. Amo Murcia, me considero murciana y mis hijos son murcianos.

Aún hay quienes insisten en vincular inmigración y delincuencia. ¿Qué cree que ha de hacerse para diluir estos discursos de odio en la sociedad?

Las estadísticas indican que no hay ninguna nacionalidad que registre una tasa más alta de delitos que otra. No se debería hablar de delincuentes inmigrantes o nacionales, sino de personas que no respetan la ley. El delincuente no nace, se hace. La mayoría de inmigrantes respeta la ley y la convivencia igual que las personas españolas. El riesgo de generalizar y etiquetar al diferente hace que los comportamientos criminales de algunos, sean vistos como propios a su origen. Como en todos los grupos de población, hay un porcentaje de inmigrantes que comete delitos, pero vincular la inmigración a la delincuencia porque sí es desvirtuar la realidad.