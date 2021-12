Continúa el pulso en el transporte. Alrededor de un centenar de camioneros, según Comisiones Obreras, se concentró este lunes a las puertas del Centro Integrado del Transporte de Murcia y la sede de la patronal Froet para protestar por el rechazo de los empresarios del sector a negociar un sistema de cómputos de horas de trabajo reales, indicó el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en la Región, Julio López Pujalte.

"Queremos que se desbloquee el convenio", insistió López Pujalte, que destacó que "la jornada se mide con registro de jornada, los kilómetros se miden en kilómetros".

Si llega el 2 de enero y no hay cambios, "no nos vamos a quedad quietos"

Consideró que "no estamos pidiendo grandes cosas", solo que "la gente se ha hartado de cobrar horas de trabajo en relación a kilómetros". El portavoz de Comisiones apuntó que "hemos llegado a ofrecer a la Froet, ya que no nos vamos a poner de acuerdo, someternos a un arbitraje, pero no quieren".

Lo de este lunes ha sido "un piquete informativo", detalló el sindicalista, que recordó que "la huelga es desde el 23 de diciembre hasta el 2 de enero".

En el sector del transporte hay una "precariedad generalizada desde hace años", subrayan los sindicalistas. Precariedad que cuenta con Murcia como epicentro, por ser la comunidad con un mayor parque móvil de camiones, apostilló el secretario estatal del Sector del Transporte de Comisiones, Francisco Vega, presente en el piquete de este lunes. "Murcia es el epicentro del fraude y la precariedad en el sector", remarcó.

Baile de porcentajes

Cabe recordar que en Nochebuena, la Froet hizo público que la huelga de transportes había perdido seguimiento, ya que, según datos obtenidos de las empresas, solo la habrían secundado el 1,8% de los conductores. En cambio, "los sindicatos tenemos referencias de las empresas donde tenemos representación y la ha secundado cerca de un 70%", afirman desde Comisiones.

La misma cifra maneja Pepe Sáez, secretario regional de USO: el 70% de los trabajadores de las empresas que cuentan con representación sindical se han sumado al paro.

"No descartamos tener que vernos abocados a otra huelga", adelantó.