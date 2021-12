El incremento de contagios de covid que está registrando la Región de Murcia en la sexta ola de la pandemia ha golpeado de nuevo a los centros de salud y consultorios de Atención Primaria (AP), cuyos profesionales se han visto desbordados para atender otras patologías que no sean coronavirus, desplazando la atención a estos usuarios.

Las citas se van alargando en el calendario y muchos centros de salud están dando fecha para ver al médico de familia ya para el próximo año 2022, con esperas que en algunos casos se prolongan tres y cuatro semanas.

Los usuarios se sienten frustrados ante los inmunerables intentos para ver a su facultativo o para contactar con el centro de salud o consultorio sin conseguir que nadie les coja el teléfono, ya que los administrativos también están saturados y los que hay no son suficientes para atender la demanda existente.

Las colas en las puertas de los centros de Atención Primaria se han convertido en una imagen habitual en estas últimas semanas en la Región de Murcia, ya que a las peticiones para que les expidan el certificado covid se suman los ciudadanos que se desplazan en persona ante la imposibilidad de contactar con su centro por teléfono. En una de estas esperas, que se hacen interminables, estaba hace unos días Fulgencio Sevilla, vecino de Cartagena que pidió cita con su médico el pasado 8 de diciembre y que será visto en consulta el 10 de enero, un mes más tarde.

«Coger cita es imposible, nunca cogen el teléfono, así que me tuve que plantar en el centro de salud Cartagena Oeste, en el Barrio de la Concepción, y hacer cola durante tres cuartos de hora para conseguir que me dieran cita para una consulta telefónica, ni siquiera presencial», así lo explica a LAOPINIÓN Fulgencio Sevilla.

Este usuario de Cartagena ha pedido cita para su suegra de 92 años, para él y para su mujer, pero afirma que no necesita ir en persona porque «es para hacer una consulta al médico que podemos hacer por teléfono», pero se queja de tener que esperar un mes para resolverlo.

«Para este problema podemos esperar, pero ahora tengo que volver porque se me caduca la receta de los medicamentos de crónico y necesito renovarla», indica sin saber que Salud aprobaba hace unos días que las recetas de crónicos se renovarán de forma automática hasta final del próximo mes de marzo para evitar precisamente estas situaciones y descargar a los facultativos.

Sevilla afirma que «hay poco personal y el que hay no da abasto, ya que de las cinco ventanillas del mostrador sólo dos dan servicio. Faltan trabajadores y esto hace que haya muchas quejas».

En una situación similar se encuentra otro vecino de Murcia, R.J. (que prefiere mantener el anonimato). Este usuario del centro de salud de Cabezo de Torres ha conseguido cita para el próximo 5 de enero de 2022.

«Hace tres semanas intenté ir a mi médico porque me encontraba mal con dolor de garganta y mucha mucosidad y me dieron cita para el 17 de diciembre, pero cuando se acercaba el día me encontré mejor y anulé la cita para que la pudiera aprovechar otra persona», explica. Sin embargo, «en estos últimos días he ido a peor y al entrar en la aplicación de ‘Cita previa del SMS’ no me daba opción telefónica porque todas las citas están cogidas y la única posibilidad era coger una presencial el 5 de enero, casi 3 semanas después».

R.J. considera que «sería importante que se reforzara la atención telefónica, ya que las pequeñas consultas se resuelven más rápido y no es necesario que el paciente se desplace».

Este paciente dice no entender cómo no se refuerza el personal en una pedanía como Cabezo de Torres, de las más grandes de Murcia, y considera que «esta situación hace que muchos pacientes terminen yendo a Urgencias con casos que realmente no son urgentes, lo que hace que se saturen también».

Equipos de apoyo

Para intentar descargar a los equipos de Atención Primaria la Consejería de Salud y el SMS han puesto en marcha esta misma semana equipos de refuerzo covid en cada área de salud de la Región, profesionales que se están encargando de apoyar la gestión de los pacientes covid en los centros de salud.

Estos grupos están integrados por personal específicamente formado en el protocolo covid y, entre otras cosas, realiza las solicitudes de pruebas covid, el seguimiento telefónico o la coordinación con gerencias de área.

En la misma línea, la Dirección General de Salud Pública está apoyando a Atención Primaria asumiendo la comunicación de resultados y citas para test de antígenos o PCR para que así los facultativos se puedan dedicar a la labor clínica y reducir las esperas en consulta.